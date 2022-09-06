Первое в Восточной Сибири производство силикатных изделий открыли в Иркутской области

Губернатор региона Игорь Кобзев осмотрел готовый материал и подчеркнул, что он поможет быстро вести масштабное строительство. Фото: Пресс-служба ООО "Саянскгазобетон".

Первый в Восточной Сибири завод по производству силикатных изделий открыли 30 августа на площадке ООО «Саянскгазобетон» в Иркутской области. Материал очень востребован в строительстве, раньше его возили из других регионов, а теперь удастся экономить на логистике и быть уверенными в качестве - производитель ручается!

О преимуществах

Для начала разберемся, что такое силикатные изделия. Об их преимуществах рассказывают представители челябинской компании «Инвест-Технологии» - именно они разработали оборудование и технологии для завода в Саянске.

- Силикатный кирпич - это экологически чистый материал, который производится на 90% из песка и на 10% из извести, - рассказывает генеральный директор ООО «Инвест-Технологии» Ирек Галеев. - Смесь песка, извести и воды прессуется под большим давлением и проходит автоклавную обработку. В результате получается кирпич с высокой прочностью и звукоизоляцией, благодаря чему дома, построенные из такого материала, получаются комфортными и долговечными.

А еще этот материал не горит и устойчив к нашим сибирским морозам. Эксперты поясняют, что силикатные изделия можно использовать и для основного строительства, и для облицовки. Фасад получится красивым, поскольку у этих кирпичей точные размеры, гладкая поверхность и, что немаловажно, неограниченное количество оттенков - не только белый и серый, но и, например, «персик», «абрикос», «шоколад», «велюр» и другие. Для окрашивания применяются натуральные природные пигменты.

Силикатный кирпич производится из смеси песка, извести и воды, прессуется под большим давлением и проходит автоклавную обработку. Фото: Пресс-служба ООО "Саянскгазобетон".

Завод на 90% оснащен отечественным оборудованием

Завод построили очень быстро, всего за 1,5 года. С самого начала, еще до этапа проектирования, его задумали создать на базе отечественного оборудования и разработок, которые по производительности, экономичности и энергоэффективности превосходят зарубежные. В условиях санкций это решение оказалось оптимальным.

- Этот завод - самый глубоко автоматизированный в России. Практически всеми процессами здесь можно управлять дистанционно, с помощью компьютеров, - продолжает Ирек Галеев. - Мы более 20 лет занимаемся созданием силикатных производств в стране и весь накопленный опыт вложили в этот проект. Уверены, что завод будет работать успешно, а мы продолжим оказывать техподдержку удаленно.

На первом этапе здесь будет изготавливаться до 35 миллионов условного кирпича в год (до 105 тысяч штук в сутки), что позволит обеспечить материалом Иркутскую область, а в перспективе, при запуске второй очереди, - до 70 миллионов в год.

Завод высокоавтоматизированный, практически всеми процессами можно управлять с ноутбука. Фото: Пресс-служба ООО "Саянскгазобетон".

Эффективный тандем с газобетоном

Завод неслучайно разместили на площадке завода «Саянскгазобетон».

- Тандем газобетона и силикатных изделий - это очень эффективное решение, особенно в сфере малоэтажного строительства, - комментирует исполнительный директор ООО «Саянскгазобетон» Алексей Наливных. - Возвели коробку из газобетона, отделали силикатом - получился теплый, красивый и надежный дом! В том числе, будем выпускать кирпичи с полостями внутри - это новая технология, которая делает материал дешевле и легче, уменьшает нагрузку на фундамент. При этом качество полностью сохраняется.

Алексей Наливных подчеркивает, что заказчики уже есть и с нетерпением ждут, когда завод выйдет из режима пусконаладки и начнет массово выпускать силикатные изделия. Помимо кирпичей здесь станут изготавливать крупноформатные блоки и звукоизоляционные плиты для внутренних перегородок.

Значимость производства оценил Почетный гражданин, губернатор Иркутской области с 1997 по 2005 годы Борис Говорин. Фото: Пресс-служба ООО "Саянскгазобетон".

Новые перспективы для строительства

Важно, что из силикатного кирпича можно возводить любые здания - жилые дома, детсады, школы, больницы и промышленные объекты. Это открывает новые перспективы для Иркутской области.

- Открытие завода - отличный подарок к 85-летию региона, - подчеркивает губернатор Приангарья Игорь Кобзев. - Сегодня в развитие строительной отрасли региона вкладывается значительное финансирование, в том числе федеральное, - более 30 миллиардов рублей. У нас большие планы по возведению жилья для детей-сирот, молодых семей и многое другое. Силикатный кирпич, который будут производить здесь, позволит в кратчайшие сроки реализовывать масштабные строительные проекты.

Не менее важна и стоимость материала.

- Раньше, еще при строительстве Саянска, мы получали силикатный кирпич из Томска и с Урала, - вспоминает генеральный директор «Восток Центр» Александр Сигал. - Облицовывали им детские сады и школы, поскольку материал действительно хороший, качественный и долговечный. Но из-за доставки он обходился примерно на 20 - 30% дороже. Теперь же, за счет экономии на логистике, он станет доступнее.

Открытие производства и создание новых рабочих мест в целом поможет развитию экономики Иркутской области.

- Развитие экономики - ключевая задача в нашей работе, - отмечает первый заместитель губернатора Приангарья - председатель правительства региона Константин Зайцев. - Необходимо создать условия для успешной работы бизнеса на территории области. Конечно, между субъектами существует конкуренция, и мы должны сделать все, чтобы бизнес видел преференции в Иркутской области. У нас очень гибкие подходы, чтобы создать условия для развития нового бизнеса.

Константин Зайцев подчеркнул, что в регионе создаются условия для развития бизнеса. Фото: Пресс-служба ООО "Саянскгазобетон".

КСТАТИ

Какие еще стройматериалы производят в Иркутской области

Завод силикатных изделий в Саянске дополнит спектр строительных материалов, изготавливаемых в Приангарье. В регионе выпускают кирпич, цемент, разные виды бетона и бетонных растворов, готовые бетонные и железобетонные изделия, изделия из пиломатериалов, фанеру, гипсокартон, битумы, мастики, металлоконструкции, полимерную теплоизоляцию и многое другое.