Землетрясение на Байкале зафиксировали иркутские сейсмологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение на Байкале произошло в Иркутской области накануне. Его иркутские сейсмологи зафиксировали в 21.33 по местному времени 5 сентября. Эпицентр был в акватории озера, недалеко от острова Ольхон. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Энергетический класс землетрясения на Байкале 10, - говорят специалисты. – По нашим данным, землетрясение ощущалось в поселке Хужир на острове Ольхон, оцениваем его в 3 балла.

Эпицентр был в акватории Байкала. Фото: Байкальский филиал ФГБУ "Единая геофизическая служба РАН"

Землетрясения на Байкале происходят регулярно. Иногда они ощущаются, иногда нет. Напомним, совсем недавно – 30 августа - в регионе было зарегистрировано землетрясение также в акватории Байкала. Тогда эпицентр был в 16 километрах от поселка Большое Голоустное, а в Иркутске ощущалось до 3 баллов.

Кстати, этот очаг появился на карте землетрясений недавно – толчки там были зафиксированы 8 июня. Тогда до Иркутска «добрались» 5 баллов, а в эпицентре были все 8.

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