Дачникам пора убирать урожай, на Приангарье надвигаются заморозки до -5 Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Заморозки, которые неожиданно ударили утром 31 августа, побили все, что оставалось на огороде – и перцы, и кабачки, и баклажаны, - сетует иркутская дачница Инга Сергеевна. – Но что поделаешь? Ничего, только руками развела. Но не так много пострадало. То, что было в теплицах – и те же перцы с баклажанами, и огурцы, и помидоры – еще растут. Скоро, конечно, все это убирать будем. А вообще, мы конечно, ориентируемся на календарь садовода. По календарю рано еще браться за свеклу и морковку, их будем выкапывать в конце августа.

Но однако агрономы советуют не сильно доверять заранее составленным планам уборки урожая. Вот и синоптики обещают заморозки в Иркутской области 6-8 сентября.

Заморозки в Иркутской области 6-8 сентября

Заморозки в Иркутской области 6-8 сентября накроют регион местами. Показатели уличных термометров опустятся до -5. Так, что с уборкой урожая лучше поспешить, так как в целом, погода в этом году как качели – то жара, то холод, можно и просчитаться.

- Надо понимать, что даже в Иркутске, на юге региона, сейчас пойдут чередой то заморозки, то дожди, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель Иркутского аграрного университета Сергей Бурлов. – Поэтому выращенное надо постараться максимально быстро убрать. Например, картошку. После того, как холодом побило ее побеги, наливаться она уже не будет, только гнить. Так что быстро собираем, сушим и закладываем на хранение. Дальше – свекла. Многие ошибаются, когда оставляют ее надолго. Надо собрать до 10 сентября, в любой погожий день, потом будет холодно. Морковка переносит температурные перепады легче, выкапывать ее стоит к 20 сентября. К концу сентября наступает и черед капусты, ее надо снимать, а квасить, конечно, по традиции позднее.

Дачники, посадившие в этом году много картошки, остались с прибылью. Даже не самый лучший материал для посадки, оценивают специалисты, позволил получить хороший урожай – до килограмма с клубня. Это потому, что погода в этом году была на стороне огородников – не случилось ни сильной жары, ни холода, дождей хватало, но посадки они не заливали, как это бывало в прошлые годы. Все надеются на то, что цены на овощи, которые уже серьезно упали в магазинах и на рынках Иркутска, продержатся на этом уровне до ноября.

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