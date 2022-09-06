Пик новой волны коронавируса в Иркутске ждут во второй половине сентября

Регионы Сибири увеличивают число мест в стационарах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологи Сибири бьют тревогу. Количество заразившихся коронавирусом за последние недели выросло в разы. И, хотя болезнь протекает относительно легко, все боятся осложнений. К тому же, кроме COVID-19, начали поднимать голову и все остальные ОРВИ. А вот это сочетание уже серьезное. К тому же приближается пик новой волны болезни.

-По расчетам специалистов, пика мы еще не достигли, он ожидается во второй половине сентября, - приводит данные медиков красноярский губернатор Александр Усс. - Сейчас мы готовимся к любым сценариям – и к более легкому, когда нагрузка на систему здравоохранения будет меньше, чем в прошлые волны, и, конечно, к серьезному – с большим количеством заболевших.

По факту во всех регионах заболевших за эту неделю – по нескольку тысяч человек. Больше всего – как раз в Красноярском крае и Иркутской области, меньше остальных – в Томске и Омске, но зато в этих городах едва ли не каждого пятого заразившегося положили на лечение в стационар. А в среднем туда попадает около 10%.

Поэтому в Омской области ситуацию по коронавирусу уже назвали неблагополучной и продлили режим повышенной готовности до конца сентября.

- За последние несколько недель заболеваемость коронавирусом увеличилась в 7 раз, - сообщают в правительстве региона. - Эпидобстановка также осложняется ростом заболеваемости ОРВИ. – В связи с этим на предприятиях вводится утренний фильтр с обязательным измерением температуры, а те, кто работает с большим числом людей, обязаны носить маски.

В Томской области власти региона не исключали возвращения ковидных ограничений осенью. В медучреждениях они уже действуют с 24 августа, в частности, на входе должны проверять – нет ли лихорадки, также запрещено посещение пациентов стационаров.

Во всех регионах разворачивают дополнительные койки в больницах и проводят массовую вакцинацию, открывая пункты в ТРЦ. В тоже время, как отмечают эпидемиологи, в основном население переносит вирус в легкой или средней степени тяжести форме. По данным анализов, которые проводят специалисты Роспотребнадзора, в регионе преобладает штамм «Омикрон».

Вакцинация необходима. Привитые в случае заражения в большинстве случаев переболели в более легкой форме.