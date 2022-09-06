Из-за единственной неосторожности семья медсестры из Ангарска попала на 2 млн рублей и может остаться без средств к существованию

Женщина, сама того не осознавая, помогла аферистам. Фото: личный архив Евгении Капсудиной

- В конце сентября, согласно условиям договора, я должна внести первый платеж по кредиту – 43 тысячи рублей. Эта сумма превышает мой ежемесячный доход, - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» Евгения Капсудина. Мама двоих детей работает медсестрой в одной из городских больниц Ангарска, ее муж – водитель. О том, что стала должницей перед одним из крупнейших российских банков, женщина узнала лишь, когда заметила на счету крупную сумму. Первые мысли сибирячки были о сбое в работе мобильного приложения, но после нескольких минут изучения истории операций Евгения поняла, что деньги реально на счету и более того, взяты в кредит.

- На горячей линии банка ответили, что я онлайн оформила два займа на сумму больше 2 миллионов, - рассказывает сибирячка. – На вопрос, как это возможно без моего согласия, оператор объяснил, что была поставлена электронная подпись. И заявили, что выплачивать долг придется в любом случае.

Евгения Капсудина тут же заблокировала банковские карты и обратилась в полицию. К тому времени аферисты успели уже сделать 4 перевода, украв 1 миллион 68 тысяч рублей из 2 миллионов кредитных. Плюсом ко всему, на плечи женщины, по ее словам, легла страховка в 264 тысячи. Но как жуликам удалось сделать жертвой Евгению? Тем более, и электронной подписи у нее никогда не было. Ответ вскоре был найден на портале «Госуслуги». Мошенники и там «наследили».

- В аккаунте я увидела запросы на данные паспорта, ИНН, трудовой книжки… и даже оформленный на мое имя договор купли-продажи машины, но ни марка, ни госномер авто не были указаны. Оказалось, что кто-то настроил переадресацию сообщений с моего номера телефона на другой и взломал личные онлайн-кабинеты, а затем создал и электронную подпись.

Только общаясь с полицейским, ангарчанка вспомнила, что за несколько дней до случившегося ей звонили из компании оператора сотовой связи. Приятный голос на том конце провода представился менеджером и огорошил, мол, срок работы сим-карты клиентки истек. Чтобы это исправить, необходимо лишь назвать код из пришедшего на телефон СМС. Так женщина и сделала… а позже узнала о кредитах на баснословную сумму.

- Этот способ мошенничества стал очень распространен около двух месяцев назад. Первые сообщения от жертв были зарегистрированы именно в Ангарске, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Самая большая сумма, украденная лжеоператорами сотовой связи в Иркутской области – 7 миллионов рублей. Злоумышленники во время беседы по телефону просят человека назвать пароль из сообщения, либо провести операции в мобильном приложении банка.

Теперь супруги Капсудины находятся в поисках хорошего юриста, который смог бы помочь Евгении доказать в суде, что ее долги – дело рук аферистов. Впереди семью ждут долгие судебные разбирательства.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Сложнее всего доказать, что кредит взят против воли клиента

- Раскрытие преступление, связанного с цифровыми технологиями, осложняется поиском доказательств, - говорит адвокат, член Общественного совета ГУ МВД России по Иркутской области Роман Кравцов. – Без них обращаться в суд не имеет смысла. В таком случае необходимо доказать, что кредит был оформлен против воли клиента банка и одного «Это был не я» будет мало. Однако даже если причастность аферистов будет доказана, и жертва потребует расторжения договора, будут учитываться неосмотрительные действия истца. Что это значит? В случае, если человек сам назвал мошеннику пин-код карты, либо записал его на бумажке и по своей неосторожности потерял вместе с паспортом и банковской картой, то дело, скорее всего, будет проиграно. Тогда долг все же придется оплатить.

ВАЖНО!

Никому не называйте коды из СМС

- Никогда не называйте никому коды из сообщений, которые вам отправляют, - еще раз предупреждают в ГУ МВД России по Иркутской области. – Реальные сотрудники банков и салонов, которые вам позвонили, не будут ничего отправлять. Заполучив доступ к личному кабинету владельца номера на сайте или в приложении оператора, мошенники при помощи него похищают деньги из онлайн-кабинета банка.

И еще. Полицейские предупреждают, что помимо продления договора пользования номером, фальшивые менеджера салонов сотовой связи могут предлагать сибирякам отключить, например, платные услуги. Так что шанс попасться на удочку резко возрастает.

Как защитить свой аккаунт на портале Госуслуг

Несколько простых советов помогут вам обезопасить ваш аккаунт на портале Госуслуг.

Включите двухфакторную аутентификацию. Войти в личный кабинет будет сложнее, так как в этом случае помимо логина и пароля необходим и одноразовый СМС-код.

Не ленитесь выбирать сложные пароли. Откажитесь от даты рождения или клички любимого кота в качестве кода. Комбинация должна содержать буквы разного регистра, символы и цифры - 8 знаков и больше.

Не используйте один пароль на всех ресурсах.

Один-два раза в год меняйте пароли.

Удаляйте данные банковских карт и отсканированные документы. Это не очень удобно, но снижает риски стать очередной жертвой аферистов.