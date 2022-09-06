Фото: из личного архива Никиты Лобусова

- Приглашение принять участие в шоу федерального телеканала поступило мне от организаторов буквально сразу же после того, как новость о моем отстранении от тренировок попала в СМИ. Раздумывал неделю, - рассказывает «КП-Иркутск» футболист Никита Лобусов.

- Шоу довольно провокационное. Оно не про спорт, точнее не главным образом про спорт.

В итоге футболист все-таки решился и полетел в Москву. Как утверждает Никита, каких-то определенных установок поведения или точного сценария от организаторов не получал. Выпуск ток-шоу «Есть тема» вышел в эфир 5 сентября.

В студии собрались политики, спортсмены, эксперты. Они пытались разобраться в том, где должна проходить тонкая грань между индивидуальностью спортсмена и его профессиональными достижениями. Некоторые гости эфира поддержали иркутянина, а некоторые, наоборот жестко осудили. Истину в вопросе, имеет ли место быть розовый маникюр у футболиста, участники прямого эфира по итогу так и не нашли. Однако сам факт того, что конфликт игрока с клубом вышел на федеральную повестку новостей и до сих пор продолжает обсуждаться - довольно интересен. Сам Никита пока решил еще на какое-то время остаться в Москве. Обратного билета у него нет. Молодой человек признался корреспонденту «КП-Иркутск», что, возможно, эта история поможет ему в развитии своей профессиональной карьеры.

- Многие называют это PR-ходом. Но только вот заплатил я за него довольно большую цену – ушел из команды, рассуждает Никита. – Конечно, если я найду подходящий клуб и хорошую команду, можно будет говорить о том, что я выиграл что-то в этой ситуации. Но пока команды у меня нет, и в футбол я не играю. Я все-равно продолжаю заниматься, но мне остро не хватает тренировок с командой! Со мной связывались из нескольких клубов, в том числе и заграничных. Но пока какого-то конкретного предложения приехать на просмотр или вступить не было. Просто приглядываются, так скажем.

Также Никита рассказал, что футболист Алексей Гасилин, гость прямого эфира, в личной беседе пригласил иркутянина потренироваться в составе ФК «Амкал». Для молодого человека это хороший шанс набраться опыта от более маститых спортсменов