Король гламура Сергей Зверев планирует устроить в иркутском Музее на свалке свое шоу. Фото: архив музея.

Шоумен Сергей Зверев уже несколько дней пребывает в Иркутске. За это время знаменитость успела сфотографироваться у здания областного правительства, дать несколько интервью, посетить местный ресторан и съездить на Байкал. Но в первую очередь, буквально сразу же после прилета, он отправился на… мусорную свалку. А точнее – в музей полигона твердых бытовых отходов, что по Александровскому тракту. Как рассказал «КП-Иркутск» его основатель Александр Расторгуев, о существовании музея на свалке Сергей не раз слышал от своих знакомых в Москве.

- Сергей провел здесь часа четыре, не меньше, - рассказал Александр Расторгуев. - Очень внимательно, с большим интересом разглядывал буквально каждый экспонат. Было заметно, что приехал он сюда не просто для «галочки». Особенно ему понравился зал боевой славы. Его заинтересовала история, военная тематика. Он делился воспоминаниями о своих дедах. Сложилось ощущение, что это он проводил для нас экскурсию, а не мы для него! А еще он пообещал передать в наш музей шинель, в которой проходил службу в армии.

«Музей на свалке» привлекает многих гостей Иркутска. В том числе и знаменитых. Бывали здесь и звезды - Игорь Петренко, Тимур Родригез, Георгий Дронов. Но, как признается Сергей Зверев произвел на него особое впечатление.

- Честно говоря, я был о нем совершенно другого мнения. Наверное, потому что по телевизору это один образ. А в жизни – это совершенно другой человек, - делится своими впечатлениями от встречи Александр. - Мне показалось, что он профессионал своего дела и человек, который держит слово. В нем не было ни капли пафоса. Наоборот, он был очень приветлив и благодарен за то, что ему уделили время. И я видел реакцию наших посетителей. Его узнавали, его рады были видеть. Поэтому, когда меня сейчас спрашивают о том, какой он, я говорю: «Сергей – конкретный мужик!».

Сергей Зверев настолько вдохновился экспонатами, что решил когда-нибудь устроить на площадке музея свое шоу. Возможно, что скоро иркутяне увидят что-то интересное!

- Мы договорились, что следующим летом мы созвонимся, и я обязательно его приглашу. Нужно обсудить все идеи. Я пообещал Сергею, что сделаю все возможное для этого!