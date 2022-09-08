Как помолодеть на 15-20 лет без пластики. Секрет преображения от жительницы Иркутска. Фото: личный архив Ирины Шеметовой

- После того, как я похудела, меня не узнавали знакомые и друзья! - смеется 32-летняя Ирина Шеметова из Иркутска. Тонкая, звонкая! Глядя на Ирину, никогда не догадаешься, где она работает. А она - окрасчик на релейном заводе! Еще труднее представить, что совсем недавно она выглядела совершенно иначе. Ее идеальную фигуру скрывали 45 кг лишнего веса.

Сибирячка признается, пышкой была с детства. Уже в 9-м классе пыталась избавиться от пухлых щек, мучая себя знаменитой Кремлевской диетой. Однако любовь к конфетам и булочкам раз за разом брала верх. Впервые стать стройной Ирине удалось спустя пару лет - перед выпускным. Гадкий утенок превратился в лебедя. В университете красавица встретила первую серьезную любовь, которая вскоре переросла в брак. Перед свадьбой невеста-студентка весила почти 70 кило при росте в 163 сантиметра.

Так Ирина выглядела после школьного выпускного. Фото: личный архив Ирины Шеметовой

Тяжелая болезнь мужа и пик веса

- Мы с мужем были очень молоды, всего добивались вместе… Растолстели тоже вместе, - смеется иркутянка. – Он никогда не намекал мне, что я поправилась или мне нужно похудеть. Любил такую, какая есть.

Но спустя 5 лет семейной жизни врачи поставили супругу Ирины страшный диагноз. Девушка всеми силами поддерживала любимого, но через два года борьбы с болезнью мужчины не стало. Лучше всего боль и стресс заглушали любимые с детства сладкие булки, а по вечерам пиво и соленые снеки. Такое питание быстро превращалось в жир, и стрелка на весах под 27-летней девушкой указала на отметку в 115 килограммов.

Сбросив груз комплексов и лишнего веса, девушка обрела себя и свое счастье. Фото: личный архив Ирины Шеметовой

- С 56-м размером было тяжело найти не только одежду, но даже обувь, - с ужасом вспоминает Ирина Шеметова. – Выглядела я, как старая бабка. Покупала, что налезет. С людьми общаться стеснялась, хотя всегда была открытым человеком. Посмотрю на себя в зеркало и думаю: «Это же не настоящая я».

Отказ от ужинов и сладкого

Когда сил жить под тяготой комплексов и лишнего веса у иркутянки не осталось, она решилась на кардинальные перемены. В первую очередь взялась за меню. Отныне мучное и сахар – табу, как и ужины. Вместо них перед сном - легкое чувство голода. Затем Ирина начала прививать полезные привычки. Никуда не опаздываю? Значит, иду пешком. Хочу похудеть? Значит, вместо лифта выбираю лестницу.

- Результат не заставил себя долго ждать. По 2-3 килограмма уходили за неделю. Так, без спорта я сбросила свои первые 25 кило. Очень сложно было заставить себя надеть леггинсы и пойти в зал. Казалось, что все будут пялиться на меня, но я это сделала.

Тягая железо в зале под присмотром тренера, в фитнес-клубе «Реформа» женщина постепенно избавлялась ненавистного «багажа». Как результат еще - 20 кило! Постоянные тренировки сделали тело не только стройным, но и подтянутым.

Ирину перестали узнавать знакомые. Фото: личный архив Ирины Шеметовой

Нашла свою любовь

Достигнув идеальных пропорций, Ирина больше не отказывает себе в приталенных платьях или обтягивающих лосинах.

- Жизнь повернулась на 180 градусов. Вернулась любовь к себе, а вместе с ней и любовь окружающих. Я чувствую, что люди вновь хотят общаться со мной.

На вопрос о личной жизни, иркутянка сохраняет интригу, но признается, ее сердце уже занято. Пара еще не думала о свадьбе, но, если любимый попросит ее руки и сердца, Ирина обязательно ответит «Да».

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