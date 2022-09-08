Новые товары из Китая и Вьетнама появятся в «Слате».Фото ООО «МАЯК».

Осенью в супермаркетах «Слата» и дискаунтерах «ХлебСоль» покупатели найдут новые товары, напрямую завезенные из Китая и Вьетнама: чипсы, консервированные ананасы и персики, кукурузу и горошек, соки и напитки, фунчозу, лапшу удон, шампиньоны и другое. Часть из них будет представлена под собственной торговой маркой «Слаты». Спрос на товары собственной торговой марки в сети растет: за прошедшие восемь месяцев прирост в продажах составил 32% в дискаунтерах и 5% в супермаркетах.

Интерес покупателей к СТМ растет

Почему покупатели все чаще обращают внимание на товары СТМ? Они хорошего качества, при этом по выгодной цене. В условиях пандемии, а затем санкций и исчезновения с полок зарубежных брендов, это особенно актуально.

Доля товаров марок СТМ в товарообороте сети «Слата» в 2022 году составляет 7,5%, а в дискаунтерах «ХлебСоль» выросла на 2,5% - до 16,5%. Важно развивать это направление, поскольку первоочередные задачи для любой сети - бесперебойные поставки, наличие товаров на полке, широкий выбор в категориях, комфортная и конкурентная цена.

- В торговых сетях «Слата» и «ХлебСоль» представлено более 20 торговых марок СТМ. Наиболее востребованы марки товаров «первой цены», то есть продукт хорошего качества по выгодной цене. В супермаркетах «Слата» в ассортименте более 750 товаров, в «ХлебСоли» - более 500, - отметила руководитель направления СТМ в ТС «Слата» и ТС «ХлебСоль» Анна Невенчанная.

Овощи и фрукты - напрямую из Китая и Вьетнама

«Слата» с прошлого года активно развивает направление по внешнеэкономической деятельности. Цель - обеспечить прямые поставки овощей, фруктов и бакалеи, заключать контракты с производителями для СТМ. Это поможет снизить стоимость продукции, так как нет посредников и дополнительных расходов на логистику и маркетинг.

Так, в 2022 году компания открыла представительство в Китае и напрямую заключила договоры с производителями.

- События последних лет все больше побуждают нас развивать поставки товаров в низком и среднем ценовых сегментах, - рассказал руководитель направления ВЭД торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Андрей Зудов. - Но низкое товарное предложение не значит, что оно низкого качества. В первую очередь это сотрудничество с производителями, которые занимаются выращиванием и изготовлением товара для розничных сетей. Во-вторых, это товары, которые не могут производить в России или наблюдается дефицит сырья из-за сезонности. К примеру, ананасы, персики и манго практически круглогодично в избытке в Китае и Вьетнаме, что позволяет им выпускать качественный консервированный продукт под наши потребности и в нужном объеме.

Товар, который дешевле брендовых аналогов

Таким образом, товары собственной торговой марки зачастую дешевле брендированных аналогов, но по качеству не уступают. Для покупателей это возможность экономить и выбирать уникальные товары, а для сети - отстроиться от конкурентов и повысить лояльность потребителя.

- Так, сейчас мы производим чипсы СТМ на заводе, в основе которого лежат технологические процессы изготовления чипсов «Принглс», а это отличное качество и комфортная цена, - добавил Андрей Зудов.

Товары собственной торговой марки позволяют все больше отвечать на запросы покупателей, которые привыкли к широкому выбору товаров по доступным ценам.

Речь идет не только о продуктах.

- Категория «бытовая химия» - одна из промо- и брендозависимых, - сказала Анна Невенчанная. - Покупателю сильно ударило по кошельку отсутствие привычных предложений. Поэтому с октября в сети «ХлебСоль» вводим капсулы для стирки в СТМ по «первой цене» и уверены, что товар будет очень востребованным.