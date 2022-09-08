Куда сорваться на пляжный отдых из Иркутска осенью и сколько это стоит. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С приходом осени наступает время популярных пляжных направлений Азии. Однако, Туры из Иркутска на сентябрь 2022 года в тот же Таиланд такими же дешевыми, как раньше, увы, быть не могут – нет прямого авиасообщения. Разбираемся, где отдохнуть осенью, чтобы уложиться в 100-150 тысяч рублей за неделю на одного ( эта сумма на отпуск будет потрачена и в том же) Сочи?

Туры из Иркутска на сентябрь 2022 года в Таиланд

Для тех, кто планирует провести неделю отдыха в Таиланде, ориентир на двоих –от 200 тысяч рублей, и это из Москвы, если брать путевку у ведущих операторов и гостиницу три звезды с завтраком. Выше уровнем – соответственно, дороже, а поездка на Пхукет с размещением в европейского уровня отеле будет стоить уже в два раза дороже. Во всех случаях надо учесть, что добираться на отдых придется почти сутки – компании предлагают перелеты из Москвы через Арабские Эмираты, Катар, Казахстан.

-У нас есть вариант, пожалуй, удобнее, хотя и с тремя пересадками, - говорит представитель туркомпании «Синдбад» Оксана Егорова. – Из Иркутска мы отправляем туристов во Владивосток, оттуда – в Лаос, а уже оттуда – в Таиланд. Общее время в самолете – 8 часов. А только на то, чтобы долететь до Москвы, надо потратить 5, 5. И даже прямой рейс до Бангкока из столицы – это еще 8 часов, только в обратную сторону. Итого – 14 часов, так что наше предложение выгоднее. Что по деньгам, то расходы сравнимы. Самое дешевое размещение в отеле три звезды без завтраков – 80 тысяч рублей на одного на неделю. Ну а поесть в Таиланде, сами знаете, не проблема и недорого.

В Улан-Удэ сообщили о том, что появляется еще одна возможность добраться до пляжей Пхукета – перелет через Улан-Батор.

-Не время сидеть дома! Есть отличная, и доступная, возможность отправиться в Таиланд самолетом из Монголии, - призвал всех желающих на отдых директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. –Цена билета с монгольскими авиалиниями -25, 6 тысяч рублей.

Полеты начнутся осенью, в ноябре. Впрочем, 31 октября запускает рейс на Пхукет и одна из крупнейших российских авиакомпаний. Туроператоры пока ждут – как дело пойдет.

-К сожалению, в ответ на самый частый вопрос всех туристов, когда полетят самолеты в юго-восточную Азию из Иркутска, мы разводим руками – нескоро, - говорят туроператы. Поэтому надо считаться с тем, что есть. И, кстати, хороший пляжный отдых осенью – это далеко не только про Таиланд, как мы привыкли

Туры из Иркутска на сентябрь 2022 года: Турция, Египет, Арабские Эмираты и Венесуэла

Это – только те направления, куда можно добраться не самым кружным путем. Если есть средства добираться с пересадками, то и в Мексику можно, и в Доминикану.

-Я только что из Венесуэлы, - говорит Оксана Егорова. – Всем рекомендую! Очень комфортный отдых, невероятное теплое Карибское море. И, кстати, любителям морепродуктов раздолье – дешевейшие устрицы! Выбирая между Таиландом или Венесуэлой, я бы, пожалуй, ее выбрала. В Бангкоке – то мы все уже побывали, во всяком случае, многие. А по цене сопоставимо!

В сентябре и даже в октябре еще достаточно тепло в Турции, особенно в Алании и Сиде – до +26. Сибиряков ждут и в Арабских Эмиратах. В сентябре там еще очень жарко, температура под 40. А вот в октябре воздух начинает понемногу остывать до +35, это уже более комфортно. Привыкшие к умеренному климату европейцы предпочитают дожидаться ноября, когда «холодает» до +30. Путевки в Дубаи на неделю из Иркутска также в среднем обойдутся в сумму около 100 тысяч рублей ( откладывайте на расходы, там дорого!). Есть еще Египет – ставшие уже «своими» Хургада и Шарм-Эль-Шейх. Туда тоже свободно можно поехать, чтобы продлить лето. На берегу Красного моря в первые два месяца осени не так жарко, как в Эмиратах – днем около +30. А цены за недельку «погреться» - от 50 тысяч рублей. Это, конечно, минимум, чем выше – тем комфортнее.

Так что, выбираем туры из Иркутска на сентябрь и октябрь 2022 года.