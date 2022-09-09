Стало известно, во сколько прогремит салют в Иркутске 10 сентября
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Салют в Иркутске 10 сентября станет апогеем празднования 85-летия Иркутской области в ближайшую субботу. Он начнется в 22.30 в районе памятника «Основателям Иркутска» на Нижней Набережной и, разумеется, горожане его с нетерпением ждут.
Яркие огни запустят в районе Нижней Набережной, это говорит о том, что особенно хорошо виден фейерверк будет как на самой Набережной, так и в сквере Кирова, на площади графа Сперанского. Многие горожане предпочитают смотреть салют в Иркутске 10 сентября не в центре города, а с другой стороны Ангары. Но добираться туда придется на личном транспорте, а к главной локации праздника можно все же на общественном, а значит, приехать на торжество смогут все желающие.
Кстати, салют в Иркутске 10 сентября станет завершением дня празднования, а до этого иркутян и гостей города порадует большая концертная программа: выставка-ярмарка мастеров декоративного искусства, презентация народных традиционных костюмов, выступления творческих коллективов – порадуют сибиряков ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет», ансамбль песни и танца «Степные напевы», фольклорный коллектив «Оберег», актеры Театра народной драмы, танцевальные группы и, конечно, заявленные столичные гости – приедет Александр Маршал и певица Максим. Начнется праздник в Иркутске с 13.00, а закончится около 23.00.
ПЛАН ПРАЗДНИКА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЧАСАМ:
13.00 – 18.00
Куда идти: сквер Кирова, ул. Ленина, 14 «б»
Что смотреть: выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Мастера Прибайкаль», фестиваль творчества «Иркутский Арбат», презентация традиционных костюмов народов, проживающих в Иркутской области «Поэзия традиций», молодежно-интерактивная программа по традициям народов Сибири «Байкальская Атлантида». Также тут будет работать зона общественного питания.
16.00 – 19.30
Куда идти: площадь графа Сперанского
Что смотреть: концерт - выступления ансамбля русских народных инструментов «Байкал-квартет», ансамбля песни и танца «Степные напевы», Театра народной драмы, фольклорного коллектива «Оберег», хореографического коллектива «Палитра», фолк-дуэта «Оберег» из Киренска, шоу-балета «Бродвей», танцующего диско-хаус оркестра «Offbeat Orchestra» и других народных и образцовых коллективов Приангарья.
19.30 – 22.00
Куда идти: площадь графа Сперанского
Что смотреть: выступление столичных хендлайнеров концерта певца Александра Маршала и певицы Максим
22.30
Куда идти: центр города
Что смотреть: салют в Иркутске 10 сентября
САЛЮТ В ИРКУТСКЕ 10 СЕНТЯБРЯ: какой будет погода
Если вы будете смотреть салют в Иркутске 10 сентября на улице, лучше захватить с собой термос с горячим чаем и теплую одежду, лучше всего даже демисезонную куртку. Если днем в субботу, по данным Гидрометцентра России будет светить солнце и столбики уличных термометров покажут +17, то к вечеру, естественно, похолодает.
Синоптики отмечают, что в ночь на 11 сентября в областном центре ожидается всего лишь +6 градусов. Что радует, так это отсутствие осадков и в течение праздничного дня, и в течение вечернего концерта. Правда, метеорологи предупреждают о небольшой облачности, но она не испортит ни праздник, ни салют в Иркутске 10 сентября.
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