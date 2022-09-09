Школьница из Бурятии спасла из горящего дома задыхающуюся в дыму пенсионерку

Если бы не Света – женщина действительно могла задохнуться. Фото: семейный архив семьи

Валентина Доржиева (имя изменено – прим. Ред.) не может найти слов, чтобы отблагодарить свою 15-летнюю спасительницу. Вечером 8 сентября 71-летняя женщина повздорила с сыном и отправилась спать. Но только не в дом, а в сарайчик, что расположен рядом. Чтобы немного успокоиться, она закурила сигарету и не заметила, как уснула. Тлеющий пепел начал падать на кровать…

Предчувствие не обмануло

В тот вечер десятиклассница Светлана Ангаскиева вернулась домой в десятом часу – загулялась с подружкой. Еще стоя на веранде своего дома, она почувствовала с улицы едва уловимый запах дыма. Заподозрив неладное, поинтересовалась у бабушки, мол, все ли в порядке?

«Да, наверное, печку кто-то топит. Все в порядке, не переживай!», - ответила бабушка внучке и вместе начали готовиться ко сну.

- Я уже лежала в кровати, но решила выйти еще раз на улицу, проверить, признается Светлана Ангаскиева. - Открываю дверь и чувствую - запах гари усилился. Приглядываюсь в темноту и вижу, как дым идет в сторону нашей ограды. И тут слышу, как кричит соседка. Я, не раздумывая, побежала в сторону ее двора. Папы дома не было, а свою бабушку я не стала предупреждать. Не хотела пугать. Хорошо, что калитка была открыта. Забегаю в избушку, а там столько дыма, что дышать невозможно! Я включила фонарик и увидела, что бабушка сидит в углу. Она была очень напугана, сильно кашляла и звала на помощь. Видимо в темноте и в дыму потеряла ориентир, не могла сама выход найти. Да тем более она и видит же у нас плохо.

Школьница подхватила женщину под руки и помогла ей выбраться наружу. Света довела спасенную до дома, а сама побежала за телефоном, чтобы вызвать пожарных. Девчонка настолько тряслась от волнения, что сначала даже перепутала номер экстренных служб и вместо заветного номера «01» набрала полицию. Оператор на другом конце линии сначала решила, что школьница ее разыгрывает. Но услышав испуганный голос девочки, все же направила бригаду пожарных по адресу. Пока они добирались, Света схватила ведро, набрала в него воды из шланга и начала тушить горящую избушку сама. Через несколько минут послышались звуки сирен.

Главное, что жива!

- По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как позже рассказала односельчанам сама пенсионерка, она проснулась от запаха дыма. Когда женщина увидела, что горит кровать, решила потушить сама курткой, которая попалась под руку.

Но, надо полагать, что материал был синтетический. Поскольку дыма стало только больше, он мгновенно начал заполонять маленькую избушку. Если бы не Света – женщина действительно могла задохнуться.

Родные Светы очень гордятся ее смелым поступком. Как рассказала корреспонденту «КП-Иркутск» мама школьницы, Наталья Гыргенова, ее дочь всегда старалась помочь окружающим.

- Ей еще когда шесть лет было, она помогала старикам на улице. Предлагала донести тяжелые сумки до дома. А один раз отогнала агрессивную собаку от подруги. Хорошая она у нас девочка! Ее в школе очень любят и ценят, - рассказывает Наталья. – Я, конечно, переживать начала, когда узнала про эту историю. Но я знаю, что дочка не могла в такой ситуации поступить иначе.

- Главное, что сейчас бабушка в порядке! – добавляет сама Света.