Эксперты рассказали, сколько стоят продукты для борща в Иркутске в сентябре

Расскажем, сколько стоит набор для популярного супа на семью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сентябрь – самый щедрый месяц. Везде, в том числе и у нас в Иркутске. Урожай уже практически весь в закромах, цены на овощи на минимуме, разве что свекла еще дороговата. Поэтому, пожалуй, именно в начале осени – время самых дешевых супов. И это – при том, что что среди соседних по СФО городов Иркутск держит первенство по ценам. Что, кстати, показывают и подсчеты индекса борща.

- Мы взяли классический рецепт борща и немного упростили его, убрав зелень и приправы, а также заменили говядину на курицу, - отмечают авторы проекта, информационным партнером которого выступает «Комсомольская правда».

Итак, запасаемся продуктами. На семью из четырех человек для привычного нам всем борща потребуется курица, картошка, капуста, лук, морковь, чеснок, свекла, сметана и черный хлеб. В Иркутске этот набор, если ориентироваться на супермаркеты, сейчас стоит 157 рублей 93 копейки.

Это буквально на пару рублей, но дороже средней по России цены. Казалось бы, сущая ерунда, небольшая разница. Но благодаря этому Иркутск, вместе с городами Дальнего Востока, оказался в списке самых дорогих. Но, что очень важно – не на первых позициях!

- Снижение цен происходит в том числе потому, что на территории Иркутской области продолжается реализация проектов, предполагающих минимальные торговые надбавки на товары первой необходимости, - сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Приангарья - Сейчас в таких акциях участвуют более 1300 магазинов. Больше всего в регионе подешевели как раз продукты из борщевого набора - картофель (-10,82%), лук (-7,88%), капуста (-5,12%), морковь (-1,07%).

Топ-5 территорий, где народная еда буквально "кусается", по традиции уже возглавляют отдаленные города – Магадан, Норильск, Петропавловск-Камчатский. Здесь кастрюля обеда на семью обойдется хозяйке в 282- 252 рубля. Чемпион по стоимости жизни – столица Камчатки, где цена борщевого набора зашкаливает за 400 рублей. А пятую позицию в этом антирейтинге неожиданно у Якутска отстояла Чита.

А теперь сравним свои расходы с теми, что у соседей. Скажем сразу – в Сибири солидно экономят хозяйки из Омска и Новосибирска. У них всех трат на приличную кастрюлю борща 128-137 целковых!

КОНКРЕТНО

Как менялся индекс борща в Иркутске

Сентябрь – 159, 91 рубля

Август – 203, 58 рубля

Июль – 224, 67 рубля

Июнь 187, 56 рубля

Май – 203, 44 рубля

РЕЦЕПТ

Что кладем в кастрюлю

Картошка – 350 г.

Капуста – 200 г.

Лук – 80 г.

Морковь – 80 г.

Чеснок – 6 г.

Курица – 500 г.

Сметана – 100 г.

Хлеб – 200 г.

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