Секреты экономии на коммуналке раскрыл жителям Иркутска эксперт из сферы ЖКХ

Иркутск в топ-15 регионов страны с самыми низкими расходами на ЖКХ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты РИА «Рейтинг» по традиции в сентябре сравнивают стоимость расходов на коммуналку по всей стране. Жителям Иркутска и всего региона можно только порадоваться тому, что наши платежки по ЖКХ отнимают меньший процент средств из семейного бюджета, чем у соседей по региону. Это раз. Более того, Приангарье по-прежнему входит в топ-15 регионов страны, где коммуналка обходится дешевле, хотя за год назад показатели и были еще лучше. Ну и, наконец, сама средняя сумма в том же счете за услуги относительно невысока. Разбираемся по порядку.

Где в Сибири на коммуналке экономят

Если смотреть чистые траты, то больше всего они у москвичей, которые тратят на блага цивилизации в среднем - 10366 рублей и у жителей Камчатки - в среднем больше 9,9 тысяч рублей. Для нас это космические суммы, но и зарплаты там, понятное дело, много выше. Из ближайших к Иркутску регионов в лидерах Красноярск, здесь в платежках фигурируют суммы больше 6, 6 тысяч в месяц.

А где средств уходит меньше всего? В списке счастливчиков, кроме республик юга, два сибирских региона - республики Тыва и Хакасия. Здесь тратят около 3700 рублей и они в первой десятке. Все остальные этим похвастать точно не могут. Иркутская область с расходами в четыре тысячи рублей - на 13 месте в общем рейтинге, и это лучший результат среди больших регионов.

Что касается других наших соседей, то рублей на 100 больше нашего значится в платежках жителей Новосибирской области и Алтайского края. Но тут надо учесть, что доходы населения там много меньше, поэтому, если у нас уходит 8% зарплаты на оплату коммуналки, то жителям этих территорий приходится отстегивать каждый 10-ый рубль. Это уже немало. Сложнее всего платить по счетам в Омске – там и сумма приличная, подходит к 5 тысячам рублей, и получка у жителей небольшая. Трудно завидовать омичам, которым приходится отчислять на эти цели солидную часть доходов.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЖКХ

Обдумайте траты!

- В Иркутске по-прежнему одни из самых низких в стране трат на ЖКХ благодаря стоимости электроэнергии, - говорит Генеральный директор Ассоциации ЖКХ Иркутской области Максим Тельтевский. – Конечно, тарифы все равно растут. Сдержать рост тарифов мы не можем, но уменьшить сумму в квитанциях можно, при условии разумной экономии.

1. Установите счетчики, если их у вас нет. По нормативу вы платите гораздо больше.

2. Отремонтируйте сантехнику. Даже при небольшой неисправности у вас из крана может вытечь много воды.

3. Выбирайте бытовую технику класса А. Она потребляет меньше электроэнергии, и, хотя стоит она немного дороже, быстро окупится. Примерно через 1,5 года.

4. 10-минутный душ расходует почти в 2 раз меньше воды, чем ванна.

5. Кипятите чайник один раз в день. Заливайте кипяток в термос и используйте по мере необходимости весь день.

6. Установите энергосберегающие лампы. Они дороже, но потребляют меньше электричества и служат дольше.

7. Очень серьезно экономит воду посудомоечная машина. Во-первых, она использует только холодную воду и сама ее подогревает. Во-вторых, тратит раза в 2-3 меньше воды, чем при ее мытье под краном.

8. Регулярно размораживайте холодильник и очищайте пылесос — так вы продлите технике жизнь и прилично сэкономите на электроэнергии.

КОНКРЕТНО

КАК РОСЛИ ЦЕНЫ НА ЖКХ В СИБИРИ

Регион Сумма в платежке за 2022 год Сумма в платежке за 2021 год

Тыва 3736 2771

Хакасия 3719 2848

Иркутская область 4012 3214

Новосибирская область 4119 2930

Томская область 4875 4177

Красноярский край 6693 5731

Алтайский край 4166 2957

Омская область 4859 3946