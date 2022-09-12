Иван Грозный был похож на бабушку - гречанку, а Тамерлан оказался рыжим

Антрополог Герасимов за работой. Фото: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

Великий князь Ярослав Мудрый, царь Иван Грозный, легендарный средневековый завоеватель Тамерлан. Этих людей вы точно знаете, и даже помните, как они выглядят. На самом деле автор есть, и это не просто скульптор, – под фотографиями подписи - «реконструкция М. Герасимова». В сентябре мир науки отметит 115-летие со дня рождения ученого. Михаил Герасимов возвращал лица знаменитостям прошлого, восстанавливал облик древних людей и сотрудничал с криминалистами.

В 20 лет вылепил голову неандертальца

Машину времени еще не изобрели, да и вряд ли изобретут. Поэтому заглянуть вглубь веков и узнать, на кого был похож великий завоеватель Тамерлан – на монгола или европейца, не получится. В этом были уверены все, пока почти 100 лет назад в Иркутске 20-летний археолог Михаил Герасимов не «покусился» на то, что считали невозможным.

Сейчас бы Мишу Герасимова назвали вундеркиндом. В 11 лет он пришел в научный кружок при университете (и не выгнали, мальчишка участвовал в раскопках древнего поселения каменного века), в 13 лет – обосновался в анатомическом театре, морге, и сначала присутствовал, а потом и участвовал во вскрытиях. Зачем? А уже тогда решил (не фантазии, есть документальные свидетельства!) найти способ восстановить облик древних людей. Для этого, понимал, надо изучать анатомию. Учился определять пол, возраст, знакомился с результатами различных экспертиз, записывал анатомические особенности.

- Первые попытки реконструкции облика ископаемого человека были сделаны им на основе гипсовых отливок черепов питекантропа и неандертальца для Иркутского краеведческого музея в 1927 году, впоследствии он их считал не совсем удачными, - рассказывает Дмитрий Шергин, сотрудник Иркутского областного краеведческого музея. – Работа Герасимова сейчас хранится в фондах музея. С той «пробы пера», можно сказать, и началась впоследствии эпоха пластических реконструкций.

- Тут многое сошлось, - считает Маргарита Герасимова – дочь ученого и сама антрополог, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН. – Его отец – врач, дедушка по матери – художник. Михаилу Михайловичу по наследству передались таланты обоих. Все это, плюс не обыкновенная природная наблюдательность, прекрасная зрительная память, трудолюбие и трудоспособность, и огромная целеустремленность способствовали накоплению нужных знаний.

Не надо думать, что идея реконструкции облика ископаемых людей принадлежит Герасимову, она началась с работы целой плеяды западноевропейских ученых. Но, как ни странно, в науке того времени было решено, что это не имеет перспектив. Всеми, но не Герасимовым.

Не имел диплома, но имел ученые степени

Конечно, нужны были многочисленные наблюдения, чтобы установить, какие детали строения черепа соответствуют той или иной форме носа, глаза и его разреза, прикуса и строению рта. Нужны были и навыки практической реконструкции. Их Михаил Герасимов познавал в Эрмитаже, в реставрационных мастерских, среди древних скульптур. Туда он устроился по совместительству, когда талантливого археолога из Иркутска перевели в Петербург, в Институт материальной истории. Это случилось, когда ему исполнилось только 25. А на весь ученый мир он прогремел в 21 год, сделав сенсационное открытие. В Мальте, в сотне километров от Иркутска, обнаружил стоянку древних охотников эпохи палеолита (примерно 24 тысячи лет назад). Она поражала обилием костяных и роговых изделий и предметов искусства, в том числе женских фигурок, которые до этого находили только в Европе.

При этом диплома о высшем образовании всемирно известный ученый никогда… не имел! Что не помешало получать ученые звания. Например, степень кандидата наук, ему дали «по совокупности заслуг». Удивительно, и в это с трудом веришь, но жизнь в то время сильно отличалась и от прежней, и от нынешней. Детство и юность были короче, люди взрослели быстрее ( писатель Тимур Гайдар в 16 лет командовал полком!)

Но вот еще один удивительный факт. В 1930-х годах из Москвы в Ленинград курсировали посылки с черепами. Посылал их Герасимову патологоанатом из Лефортовского морга, его бывший учитель из иркутской анатомички. Фото живого человека или посмертные фотографии в закрытых конвертах хранились в Москве. Особая комиссия после того, как антрополог восстанавливал очередную «голову», конверты вскрывала. Жутко, но действенно. Похоже! Дело в том, что метод вызвал особый интерес у криминалистов и это были контрольные опыты. В дальнейшем, экспертизы подтвердили эффективность применяемой им методики.

За 10 довоенных лет Герасимов создал около 17 портретных реконструкций древних людей, а также древнерусских князей Ярослава Мудрого и Андрея Боголюбского. А в 1941–м – грозного завоевателя Средней Азии Тамерлана. Всего же на его счету около 200 реконструкций, в том числе 20 – известных людей. И целая научная школа.

КОНКРЕТНО

В чем метод Герасимова

Прежде всего, череп описывается и измеряется по принятой в мировой антропологии программе с добавлением моментов, .предложенных методикой Герасимова и его учеников.. По целому ряду признаков ( массивности , степени развития рельефа черепа, стертости зубов и т.д. )определяется пол и возраст. Это предварительная часть работы. Потом к черепу, с учетом прикуса, прикрепляется нижняя челюсть и наносится определенной толщины воск или пластилин, воссоздаются основные мышцы головы и лица,, которые образуют овал лица.

Теперь задача антрополога - «нарастить» щеки, овал лица, лоб, определить размер и форму глаз, носа, толщину губ. Тут тоже существует своя система методических приемов и расчетов. Также изучают еще и основание черепа, и состояние шейных позвонков. Так воссоздают привычную для человека осанку. Так создается «документальная маска».

Если восстанавливается облик исторической личности, то антрополог начинает работать уже не только как скульптор. Последний этап работы над бюстом — прическа, костюм. Они воссоздаются благодаря историческим изысканиям, по летописям , остаткам одежды в погребении или археологическим атрибутам.

ПОСМОТРИМ!

Не узнаю вас в гриме

Тамерлан

Тамерлан. Фото: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

Хан Тимур, «Железный Хромец». Он сыграл значительную роль в истории Азии, Кавказа, Поволжья и Руси. В Узбекистане его почитают как национального героя. А как он выглядел? На рисунках европейцев того времени - как европеец. Восточные хроники говорили о нем, как о рыжебородом человеке. Но происходил Тамерлан из монгольского рода. Ответить на все вопросы удалось, когда в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде в 1941 году вскрыли усыпальницу.

«Останки принадлежали крупному человеку мощного телосложения, относительно высокого роста (170 см). Волосы были рыжего цвета с проседью, с темно-каштановыми, опущенными вниз усами».

Ходили слухи, что якобы из-за того, что в июне 1941 года потревожили прах завоевателя, началась Великая Отечественная война. Но это только слухи – простое совпадение. Вторая мировая началась за 2 года до этого, планы Гитлера никак не зависели от сроков работ в Узбекистане.

Иван Грозный

Иван Грозный. Фото: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

В 1961 году в московском Кремле затеяли ремонт. Тогда и было решено исследовать хранящиеся в саркофагах захоронения Ивана Грозного и его сыновей. Каким ожидали увидеть деспотичного самодержца, который замучил 8 жен и убил сына? Тиран оказался тяжелобольным человеком, испытывающим нестерпимую боль.

- Перед нами грузный немолодой человек, с массивным полным торсом, сильной шеей, с лицом властным, умным, но жестким, достаточно неприятным, с брезгливой гримасой губ, вислым носом, массивным подбородком, - так описывал царя сам Герасимов.

Иван Грозный, уверены историки, походил на свою бабушку – гречанку Софью Палеолог.

Ярослав Мудрый

Ярослав Мудрый. Фото: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

Великий князь Ярослав Мудрый жил и правил Русью в 11 веке и сыграл большую роль в объединении Руси. И вот в 1939 году специальная комиссия открывает гробницу в Софийском соборе Киева, где находится прах Ярослава.

Лицо князя Ярослава Мудрого, каким мы его знаем благодаря реконструкции Герасимова, похоже на лица новгородских славян того времени – высокое, узкое.

Андрей Боголюбский

Андрей Боголюбский. Фото: Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН.

Головы не склонит! Эту особенность великого князя, который привел к расцвету Владимиро-Суздальское княжество и сделал его центром Руси, отмечали многие летописцы. Изучая его останки в усыпальнице, Герасимов пришел к выводу, что «надменность» Боголюбского не имеет отношения к характеру. Шейные позвонки князя срослись. Так что он на самом деле, а не из гордости, не мог наклониться к людям.

Каким же он был? Узкое лицо, широкий большой нос, некоторая надменность. Создавая реконструкцию, Герасимов воссоздал облик типичного европейца.

КСТАТИ

Кого еще воссоздал

Среди портретных реконструкций, сделанных Михаилом Герасимовым - бюст астронома и просветителя из Узбекистана хана Улугбека, русского царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, адмирала Ушакова, хана Шахрука, поэта Шиллера.