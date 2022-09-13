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Общество13 сентября 2022 8:45

Тайшетский район идет в ногу со временем

Перспективы открываются в связи с запуском алюминиевого завода
Снежанна БЕЛОВА
Мэр Тайшетского района Александр Величко. Фото из архива Администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района Александр Величко. Фото из архива Администрации Тайшетского района.

Зимой Тайшет прогремел на всю страну - здесь появился мощнейший современный алюминиевый завод, продукция которого будет поставляться в другие регионы и за рубеж. Это открывает новые перспективы для района и всей Иркутской области: специалисты едут сюда работать, в бюджет поступает больше налогов, а территория развивается еще активнее.

Привлечь кадры в медицину

Большое событие в Шелехово - в этом селе возводят участковую больницу. Прежнее здание и так было ветхим (1957 года постройки), а в 2019-м вдобавок пострадало во время паводка: вода подмыла грунт, в фундаменте появились трещины. Находиться в нем стало опасно.

Больница должна открыться в ноябре. В ней будут принимать пациентов не только из Шелехово, но и из ближайших сел и деревень - Талой, Рождественки, Покровки, Сергина, Старошелехово, Георгиевки, - в общей сложности около 900 человек, причем половина из них - дети. Здание рассчитано на 20 посещений в смену и 11 коек сестринского ухода.

Кроме того, отремонтировали здание женской консультации в Тайшете, приводят в порядок сельские поликлиники, строят фельдшерско-акушерские пункты.

Решают и кадровую проблему. Тайшетский медтехникум каждый год выпускает больше 200 специалистов, также стараются привлекать врачей из крупных городов.

- Программа «Земский доктор» позволяет получить значительную поддержку - 1 - 2 миллиона рублей, - комментирует мэр Тайшетского района Александр Величко. - А районная администрация готова предоставить молодым специалистам жилье.

Так, летом ключи от муниципальной квартиры вручили врачу-нефрологу Тайшетской районной больницы Анне Курковой.

- Анна Игоревна - молодой и перспективный специалист. Пациенты ее хорошо знают и уважают, - говорит Александр Величко. - У нее трое детей, поэтому пятикомнатная квартира будет хорошим фундаментом для дальнейшей жизни.

Детская музыкальная школа в Тайшете после реконструкции. Фото: Владимир Васильев

Детская музыкальная школа в Тайшете после реконструкции. Фото: Владимир Васильев

Ремонт и строительство школ и садов

После капремонта распахнет двери школа № 14 в Тайшете. В здании реконструировали пищеблок и завезли оборудование для столовой, обновили инженерные сети, полы и потолки, закупили мебель, оргтехнику и современные доски для классов. Обустроили и территорию возле учреждения.

- За отреставрированную школу № 14 нам стыдно не будет, - подчеркивает Александр Величко.

Также в городе строится детсад на 120 мест. Здание будет двухэтажным, с лифтом, доступным для маломобильных граждан. Внутри оборудуют просторные игровые и спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, на улице - детские площадки и зоны отдыха.

Но и это еще не все. В Тайшетском районе проектируется школа на 1275 мест - в будущем микрорайоне «Миниполис», где планируется возвести 78,7 тысячи «квадратов» жилья. Значимость проекта отметили на федеральном уровне, поэтому на школу выделят 1 351 640,96 рублей - дополнительный инфраструктурный бюджетный кредит для Иркутской области.

Детская музыкальная школа в Тайшете после реконструкции. Фото: Владимир Васильев

Детская музыкальная школа в Тайшете после реконструкции. Фото: Владимир Васильев

- Школа необходима, так как район активно застраивается, - подчеркнул заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Много работ проводится и в целом по району. Это капремонт в школе и интернате в Шелехово, возведение школы на 520 мест в Бирюсинске, планы по строительству школы-сада в Старом Акульшете, ремонт учреждений в других поселках.

- В образование вкладывается больше половины средств районного бюджета, есть поддержка из областной и федеральной казны, - отмечает Александр Величко. - Поэтому мы не зациклены только на строительстве и ремонте - появилась возможность дополнительного развития.

Речь, например, об оснащении кабинетов, покупке современной техники, открытии центров «Точка роста» и активном привлечении кадров.

Реконструкция городского парка по программе при участии компании "Русал" и администрации города Тайшета. Фото: Владимир Васильев

Реконструкция городского парка по программе при участии компании "Русал" и администрации города Тайшета. Фото: Владимир Васильев

Благоустройство скверов и дворов

В октябре в Тайшете открывается сквер имени Ивана Бича, за благоустройство которого голосовали тысячи горожан. Здесь будет приятно гулять, отдохнуть на скамейках, а детям поиграть на площадке.

Продолжают развивать и городской парк, победивший два года назад во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. В 2021 году здесь обустроили велопешеходный мост, Аллею Славы, детскую и спортивную площадки, зоны для пикника и творчества.

А в этом году за счет частных инвесторов появились семейное кафе, парк мини-аттракционов, батуты, строится пейнтбольная площадка, планируется открытие ярмарки и зоофермы. Зимой начнет работать каток, а еще планируется построить тюбинговую трассу и роллердром.

Сквер имени Ивана Бича. Фото: Владимир Васильев

Сквер имени Ивана Бича. Фото: Владимир Васильев

Виртуальные концертные залы

Район славится культурными достижениями на областном уровне. И комфортные условия для занятий творчеством есть. Так, в райцентре к учебному году отремонтировали детскую музыкальную школу № 2 и закупили новый аккордеон, баяны, рояль. В Рождественке строят Дом культуры взамен пострадавшего при наводнении, в Бирюсинске создают модельную библиотеку…

А в ДК «Юбилейный» в Тайшете и в детской школе искусств в Бирюсинске недавно открыли виртуальные концертные залы. Большой экран, профессиональная акустическая система, мощные компьютеры - благодаря современному оборудованию сибиряки могут наслаждаться классическими и джазовыми концертами, оперой, балетом, спектаклями в прямом эфире или в записи. Например, на открытии гости перенеслись в Московскую филармонию на концерт Сергея Рахманинова.

Все это удается воплотить в реальность благодаря, в том числе, участию в нацпроектах.

- Тайшетский район - самый активный участник нацпроекта «Культура» в Иркутской области, - подчеркивает губернатор региона Игорь Кобзев. - Очень приятно видеть активную работу по привлечению федеральных денег.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Не отстает и спорт. На радость активным горожанам в Тайшете создали физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Трибуна, футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейные борты, уличные тренажеры - все это позволит с комфортом тренироваться, проводить соревнования и сдавать нормы ГТО.

Также в райцентре строится стадион «Локомотив», а при поддержке РУСАЛА - Центр спортивных единоборств. Внутри разместятся два спортзала: один с борцовским ковром, второй с рингом. Снаружи появятся детская и игровая площадки, а также для занятий воркаутом.

Что еще? В Бирюсинске после капремонта открыли бассейн, еще один появится в детско-юношеской спортивной школе в Тайшете.

ВАЖНО

Новые горизонты

Важно, что в связи с открытием завода в Тайшетском районе еще больше внимания стали уделять ремонту дорог. А в будущем планируют строить аэропорт и взлетно-посадочную полосу.

Есть задачи и по развитию сельского хозяйства. Намерены усиливать переработку зерна и молока, увеличивать производство продуктов, чтобы максимально обеспечивать ими местных жителей.

БИЗНЕС-ПРЕСС