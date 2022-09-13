Тайшетский район идет в ногу со временем

Мэр Тайшетского района Александр Величко. Фото из архива Администрации Тайшетского района.

Зимой Тайшет прогремел на всю страну - здесь появился мощнейший современный алюминиевый завод, продукция которого будет поставляться в другие регионы и за рубеж. Это открывает новые перспективы для района и всей Иркутской области: специалисты едут сюда работать, в бюджет поступает больше налогов, а территория развивается еще активнее.

Привлечь кадры в медицину

Большое событие в Шелехово - в этом селе возводят участковую больницу. Прежнее здание и так было ветхим (1957 года постройки), а в 2019-м вдобавок пострадало во время паводка: вода подмыла грунт, в фундаменте появились трещины. Находиться в нем стало опасно.

Больница должна открыться в ноябре. В ней будут принимать пациентов не только из Шелехово, но и из ближайших сел и деревень - Талой, Рождественки, Покровки, Сергина, Старошелехово, Георгиевки, - в общей сложности около 900 человек, причем половина из них - дети. Здание рассчитано на 20 посещений в смену и 11 коек сестринского ухода.

Кроме того, отремонтировали здание женской консультации в Тайшете, приводят в порядок сельские поликлиники, строят фельдшерско-акушерские пункты.

Решают и кадровую проблему. Тайшетский медтехникум каждый год выпускает больше 200 специалистов, также стараются привлекать врачей из крупных городов.

- Программа «Земский доктор» позволяет получить значительную поддержку - 1 - 2 миллиона рублей, - комментирует мэр Тайшетского района Александр Величко. - А районная администрация готова предоставить молодым специалистам жилье.

Так, летом ключи от муниципальной квартиры вручили врачу-нефрологу Тайшетской районной больницы Анне Курковой.

- Анна Игоревна - молодой и перспективный специалист. Пациенты ее хорошо знают и уважают, - говорит Александр Величко. - У нее трое детей, поэтому пятикомнатная квартира будет хорошим фундаментом для дальнейшей жизни.

Детская музыкальная школа в Тайшете после реконструкции. Фото: Владимир Васильев

Ремонт и строительство школ и садов

После капремонта распахнет двери школа № 14 в Тайшете. В здании реконструировали пищеблок и завезли оборудование для столовой, обновили инженерные сети, полы и потолки, закупили мебель, оргтехнику и современные доски для классов. Обустроили и территорию возле учреждения.

- За отреставрированную школу № 14 нам стыдно не будет, - подчеркивает Александр Величко.

Также в городе строится детсад на 120 мест. Здание будет двухэтажным, с лифтом, доступным для маломобильных граждан. Внутри оборудуют просторные игровые и спальни, залы для занятий музыкой и физкультурой, на улице - детские площадки и зоны отдыха.

Но и это еще не все. В Тайшетском районе проектируется школа на 1275 мест - в будущем микрорайоне «Миниполис», где планируется возвести 78,7 тысячи «квадратов» жилья. Значимость проекта отметили на федеральном уровне, поэтому на школу выделят 1 351 640,96 рублей - дополнительный инфраструктурный бюджетный кредит для Иркутской области.

Детская музыкальная школа в Тайшете после реконструкции. Фото: Владимир Васильев

- Школа необходима, так как район активно застраивается, - подчеркнул заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Много работ проводится и в целом по району. Это капремонт в школе и интернате в Шелехово, возведение школы на 520 мест в Бирюсинске, планы по строительству школы-сада в Старом Акульшете, ремонт учреждений в других поселках.

- В образование вкладывается больше половины средств районного бюджета, есть поддержка из областной и федеральной казны, - отмечает Александр Величко. - Поэтому мы не зациклены только на строительстве и ремонте - появилась возможность дополнительного развития.

Речь, например, об оснащении кабинетов, покупке современной техники, открытии центров «Точка роста» и активном привлечении кадров.

Реконструкция городского парка по программе при участии компании "Русал" и администрации города Тайшета. Фото: Владимир Васильев

Благоустройство скверов и дворов

В октябре в Тайшете открывается сквер имени Ивана Бича, за благоустройство которого голосовали тысячи горожан. Здесь будет приятно гулять, отдохнуть на скамейках, а детям поиграть на площадке.

Продолжают развивать и городской парк, победивший два года назад во Всероссийском конкурсе проектов по благоустройству. В 2021 году здесь обустроили велопешеходный мост, Аллею Славы, детскую и спортивную площадки, зоны для пикника и творчества.

А в этом году за счет частных инвесторов появились семейное кафе, парк мини-аттракционов, батуты, строится пейнтбольная площадка, планируется открытие ярмарки и зоофермы. Зимой начнет работать каток, а еще планируется построить тюбинговую трассу и роллердром.

Сквер имени Ивана Бича. Фото: Владимир Васильев

Виртуальные концертные залы

Район славится культурными достижениями на областном уровне. И комфортные условия для занятий творчеством есть. Так, в райцентре к учебному году отремонтировали детскую музыкальную школу № 2 и закупили новый аккордеон, баяны, рояль. В Рождественке строят Дом культуры взамен пострадавшего при наводнении, в Бирюсинске создают модельную библиотеку…

А в ДК «Юбилейный» в Тайшете и в детской школе искусств в Бирюсинске недавно открыли виртуальные концертные залы. Большой экран, профессиональная акустическая система, мощные компьютеры - благодаря современному оборудованию сибиряки могут наслаждаться классическими и джазовыми концертами, оперой, балетом, спектаклями в прямом эфире или в записи. Например, на открытии гости перенеслись в Московскую филармонию на концерт Сергея Рахманинова.

Все это удается воплотить в реальность благодаря, в том числе, участию в нацпроектах.

- Тайшетский район - самый активный участник нацпроекта «Культура» в Иркутской области, - подчеркивает губернатор региона Игорь Кобзев. - Очень приятно видеть активную работу по привлечению федеральных денег.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Не отстает и спорт. На радость активным горожанам в Тайшете создали физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Трибуна, футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейные борты, уличные тренажеры - все это позволит с комфортом тренироваться, проводить соревнования и сдавать нормы ГТО.

Также в райцентре строится стадион «Локомотив», а при поддержке РУСАЛА - Центр спортивных единоборств. Внутри разместятся два спортзала: один с борцовским ковром, второй с рингом. Снаружи появятся детская и игровая площадки, а также для занятий воркаутом.

Что еще? В Бирюсинске после капремонта открыли бассейн, еще один появится в детско-юношеской спортивной школе в Тайшете.

ВАЖНО

Новые горизонты

Важно, что в связи с открытием завода в Тайшетском районе еще больше внимания стали уделять ремонту дорог. А в будущем планируют строить аэропорт и взлетно-посадочную полосу.

Есть задачи и по развитию сельского хозяйства. Намерены усиливать переработку зерна и молока, увеличивать производство продуктов, чтобы максимально обеспечивать ими местных жителей.