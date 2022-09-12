Жена военного из Бурятии вместе с 1,5 годовалым сыном шьет носилки для бойцов. Фото предоставлено героиней публикации.

- Не виделись с мужем с января. Обещает скоро приехать домой, но через 15 дней снова вернется на службу, - вздыхая, рассказывает Евгения (фамилию мы не называем по просьбе героини – прим. Ред) сыну Максимке было 10 месяцев, сейчас - 1,5 года. Папу, наверное, когда увидит, даже не узнает.

Супруг Евгении служит по контракту уже 18 лет. В зону специальной операции на Украине сержант отправился одним из первых. На время разлуки 35-летней женщине пришлось взять на себя не только обязанности по дому, но еще ремонт и уход за огородом. Близкие и друзья недоумевают, как мама двух детей все успевает. Однако сама уланудэнка, признается, что сложнее всего для нее каждый день переживать за любимого.

- Однажды в соцсетях наткнулась на пост, в котором рассказывали, как в Улан-Удэ девушки-волонтеры шьют тактические носилки, пятиточечники, подсумки, стропы и отправляют их на фронт, - вспоминает Евгения. – Недолго думая, решила предложить помощь. Взяла на дом материал, достала старенькую ножную швейную машинку и начала пробовать. Конечно, без маленького помощника не обходится. То на педаль нажмет, то ручку покрутит, то захочет маму обнять. Поэтому стараюсь шить, пока сынишка спит.

В подсумки приотправке девушки-волонтеры кладут не только снаряжение, но и обереги. Фото: "Золотые руки Ангела-Бурятия", Ольга Ангабаева

Это сейчас уже рука набита, а в первые месяцы волонтерства приходилось нелегко с непривычки. Каждый шов должен быть максимально крепким. Уже готовые изделия добровольцы отправляют вместе с гуманитарной помощью или передают вместе со знакомыми, отправляющимися в зону спецоперации.

- Очень хочется помогать, пусть и не именно своему мужу, - признается сибирячка. – Ведь у этих мужчин тоже есть семьи, которые переживают за них.

В остальное время уланудэнка развозит материалы для носилок и подсумок в близлежащие районы для тех, кто желает внести свою лепту, но не может приехать в столицу Бурятии. Кто-то передает землякам через волонтеров одежду и угощения. К примеру, кедровые шишки или сладости.

- Часто задают вопрос: «А почему вы это делаете, а разве армию не обеспечивают?» Обеспечивают. Безусловно, - говорит координатор волонтерского движения «Золотые руки ангела» в Бурятии Ольга. – Но вещи, которые мы отправляем солдатам, делают их службу легче. К примеру, тактические носилки очень легкие. Их можно без проблем всегда носить с собой и быстро достать, если они понадобятся. Также их используют для переноски вещей и в качестве камуфляжа. Тем более, каждому хочется получить посылку из родного края, сделанную с любовью и заботой.

По словам Ольги, в организации трудятся около 50 женщин. Малая часть из них – профессиональные швеи. Кто-то, как Евгения, берет работу на дом, другие приходят в отделение вместе с маленькими детьми. Однако рук все равно не хватает. Пополнить свои ряды волонтеры приглашают всех желающих помочь российским военным. Работа найдется и для тех, кто никогда в жизни не садился за швейную машинку.

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Если вы хотите оказать поддержку российским военным, связаться с руководителем движения "V помощь Zемлякам03", "Золотые руки ангела - Бурятия" Денисом Леоновым можно по телефону 8(902)160-00-66.

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