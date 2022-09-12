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Общество12 сентября 2022 10:01

Полицейский вместе с подростком помог упавшему в Ангару школьнику в Иркутске

Сотрудника МВД держали прохожие, пока он спускал вниз друга попавшего в беду парня
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Сержант Алексей Бердников, перебрался через ограждения вслед за парнем.

Сержант Алексей Бердников, перебрался через ограждения вслед за парнем.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Компания ребят веселилась на набережной, танцевала, слушала музыку, - вспоминает события вечера 10 сентября жительница Иркутска Светлана. В минувшую субботу в областном центре праздновали 85-ый день рождения Приангарья. Сначала горожане хором подпевали звездам российской эстрады на большом концерте, а когда стемнело, ждали залпы праздничного салюта. Одним из лучших мест для обзора традиционно стала Нижняя Набережная в районе Московских Триумфальных ворот, куда пришли толпы зевак. Позже все они стали очевидцами того, как подросток упал в холодную воду.

- Я стояла на ярус выше и наблюдала за компанией, - продолжает говорить Светлана. – Все они были примерно одного возраста – ученики 10-11 класса. Двое из них перелезли через металлическое ограждение. Я тут же рассказала об этом полицейскому, который стоял неподалеку. Сотрудник полиции начал спускаться вниз, и в этот момент один из мальчишек так лихо перепрыгнул через перила, что свалился в реку. Все его друзья тут же ринулись к нему.

Сержант Алексей Бердников перебрался через ограждения вслед за парнем. Он встал на отступ и попытался дотянуться до него, но не смог. Тогда сотруднику МВД предложил свою помощь друг находящегося в воде школьника.

- Прохожие держали меня за одежду. Я в это время крепко взял юношу за руки и опустил его вниз, - рассказал Алексей. - Находившийся в воде ухватился за ноги друга, и мы подняли их обоих наверх.

Оказалось, что, перебравшись через ограждение, подросток хотел посмотреть фейерверк, но не рассчитал силы.

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