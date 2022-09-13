Как маме в Иркутске купить подгузники и детское питание, не выходя из дома

Детское питание, подгузники, свежие продукты, косметика и бытовая химия - все, что может понадобиться молодой маме, малышу и вообще всей семье, можно найти в интернет-магазине MAMAHAUS.RU.

- Стараемся быть ближе к нашим главным клиентам - семьям с малышами, - с улыбкой рассказывают владельцы магазина Виктор Ищенко и Марина Фролова. - Поэтому активно участвуем в городских детских мероприятиях. В этом году придумывали разные активности, присоединились к празднованию Дня защиты детей на острове Юность, а теперь поддержали забег в ползунках. Мы подготовили подарки для победителей в основных номинациях, а также в специальной: малышу в лучшем костюме вручим бизиборд (это большая игровая доска для развития мелкой моторики).

Фото: Константина Игнатьева

Многие иркутянки, наверняка, уже знакомы с сайтом MAMAHAUS.RU. Компания на рынке больше 11 лет, но раньше это были только офлайн-магазины под названием "На дом маме", а пару лет назад появилась и интернет-версия.

Так что "сходить" за покупками теперь очень просто. Нужно лишь выбрать на сайте необходимые товары - для удобства они разделены по категориям, - и оформить заказ. Курьер привезет пакеты на дом в течение двух часов! Доставка бесплатная при покупке от 900 рублей.

Фото: Константина Игнатьева

- В Иркутске мы единственные, у кого можно заказать детские товары на дом, - рассказывает Марина Фролова. - Основные категории - это подгузники и детское питание. Например, продукция детской молочной кухни у нас представлена по ценам от производителя. Всего предлагаем больше 10 тысяч наименований продуктов. Мамам, особенно с несколькими детьми, обычно некогда готовить, поэтому можно заказать у нас полезные полуфабрикаты: сырники, котлеты, вареники и многое другое.

Виктор добавляет, что продукты всегда наисвежайшие - ночью их производят, а утром доставляют на склад, чтобы развезти покупателям в течение дня.

Не менее востребована и бытовая химия. Ведь главная задача MAMAHAUS.RU - закрыть все потребности в покупках у молодых мам.

- Наши преимущества - это быстрая доставка, а еще отсутствие текучки кадров. Постоянные покупатели замечают, что покупки доставляют одни и те же курьеры. К ним привыкли, им доверяют, - рассказывают владельцы интернет-магазина.

Фото: Константина Игнатьева

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По всем вопросам обращайтесь в магазин MAMAHAUS.RU по телефону 503-700, а товары выбирайте на сайте https://www.mamahaus.ru/.

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