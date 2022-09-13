Психотерапевт из Иркутска рассказал, как уверенные в себе люди становятся жертвами телефонных мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Полицейские разбираются с обстоятельствами мошенничества, в результате которого 65-летняя пенсионерка потеряла более миллиона рублей. Женщине поступил звонок от «следователя», который предупредил ее о неразглашении тайны расследования коррупции в рядах банковских служащих и предложил сотрудничество с целью выявления нечистоплотных на руку.

Далее мошенники действовали по стандартной схеме. Сначала жертве предложили перевести накопления в специальные ячейки, для чего ей надлежало снять наличные и воспользоваться банкоматом. Получив полмиллиона рублей, аферисты "предупредили", что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит и предложили «опередить мошенников». Взяв взаймы у нескольких банков еще 500 тысяч рублей, жертва снова перевела их через банкомат в торговом центре. Затем потребовалось 90 тысяч рублей для «оформления электронной подписи и формирования печати». И только получив в мессенджере сообщение что операция завершена и все кредиты погашены, пенсионерка обратилась в банк". Увы, это сообщение пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области - стандартное. Аферисты набрели на золотую жилу. меняются только цифры - 1, 3, 5, 9, 11 миллионов и имена обманутых.

Осторожно. Работает гипноз!

Что-то непонятное происходит. Необъяснимое. Ну ладно, бабушка, поверив истории о том, что внук попал в ДТП, передает «курьеру» все накопления – бывает. Или мужчина средних лет «повелся» на уговоры спасти деньги на счету – и перевел все, что было, аферистам. Случается. Но когда ученый целую неделю берет займ за займом в банках на миллионы рублей? Или обычная горожанка за три месяца отдает подчистую все, что есть, а потом еще и оформляет кредиты, и, под конец, еще и квартиру продает. И все ради чего? Ради того, чтобы отправить мошенникам. Причем количество людей, попадающих в такие истории, растет в геометрической прогрессии. Как суммы для мошенников – тоже. Что это – массовое помешательство, программирование мозга? Выясняем с психотерапевтом из Иркутска Ярославом Шпаковым.

Кто в первую очередь под ударом?

- Все! Гипноз в принципе действует на любого, мошеннику нужно только найти «слабину» - крючок. Понять, кто перед вами и что для него значимо, - объясняет Игорь Шпаков. - Люди «на том конце провода» - не просто мошенники, это люди с подготовкой в области НЛП (нейро-лингвистического программирование). То есть, они действительно «программируют» своих жертв на совершение нужных им поступков. Но надо понимать, что это работа вслепую – сплошное «бомбометание», без, скажем так, дополнительной разведки. «Попадает», допустим, один из тысячи. И сами «агрессоры» не настаивают – если видят, что «не клюет», отключаются, переходят к следующему в списке. Но, конечно, наивно думать, что под ударом – одни пенсионеры. Жертва - это не про возраст, а про свойства характера. И есть два основных типа личности, которые в зоне наибольшего риска.

Звонить вам может кто угодно. И не обязательно из банка или полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Портрет жертвы №1: Уверен в себе на все 150%

Как выглядит человек, который неделю подряд, а то и больше, снимает деньги со своих счетов и шлет мошенникам порцию за порцией? Может, у него лихорадочно блестят глаза, смотрит на людей со страхом и с большим подозрением?

- Внешне – совершенно обыкновенно, - обезоруживает Ярослав Шпаков. – Ну, разве что становится еще более деловым и замкнутым, чем обычно. Вы удивитесь, но основная жертва «многоходовок», тех, кто и готов снимать большие сумма за длительное время, – это уверенный в себе, даже самоуверенный человек «математического» склада ума. Он может быть ученым, инженером, педагогом, экономистом, даже руководителем средней руки. Точно знает, что всегда быстро принимал правильные решения, и обычно единолично. По финансовым вопросам уж точно ни с кем не советуясь. Привык давать указания. И все это, между прочим, относительно успешно работало – до гипноза. А после его «обработки» точно так же до последнего не дает сбоев уже новая схема – в пользу аферистов. Почему? Обратная сторона уверенности в себе человека этого типа – эмоциональная закрытость. Конечно, не все такие люди попадают в сети. Но если попались, пиши пропало. Ведь они привыкли не доверять людям, брать все на себя и ни с кем не обсуждать ни финансы, ни личную жизнь. И поэтому вполне вероятно, что не спросят совета и на этот раз! Зачем, если решение принято? А если есть еще и подозрительность, и недовольство окружающими? Тем более. Ну и наконец – это отличные ребята, не привыкли жаловаться, не любят «вешать на других» свои проблемы. Уверены, что отлично все рассчитали, поняли и справятся сами. На это и ловят!

На самом деле люди этого типа становятся жертвами аферистов редко – срабатывает «тумблер безопасности». Чаще всего они не ведут задушевных бесед с неизвестными людьми по телефону. Но если по каким-то причинам «защиту» удалось преодолеть (например, было настроение поговорить) – конец. Потеряют миллионы, возьмут кредиты, отдадут все, что есть.

Портрет жертвы №2: Я вся такая эмоциональная!

Другой полюс – люди, привыкшие постоянно быть в центре внимания, личности творческие, артистичные, привыкшие к популярности, любящие риск и поговорить о себе. Как вы понимаете, пол и возраст тут значения не имеют. Бывшей красотке, привыкшей к аплодисментам, может быть и 80 лет. А красноречивому витию, любимцу публики, – 50.

- Что происходит? Эти люди азартны, любят поговорить и острые ощущения. То есть даже в том случае, если они понимают, что имеют дело с мошенником, продолжают диалог, потирая радостно руки: «Щас я его!», - рассказывает Шмаков. – Я переиграю! «Распушивают» хвост, да-да, именно так «распушивают» как павлины. А профессионал может попасться высокого уровня! И тут есть опасность пропустить тот момент, когда собеседник «подстроился» под вас и взял инициативу на себя. Ну а прочие «артисты», что не сразу понимают, что имеют дело с аферистами, вообще играют в рулетку. Мошенник без проблем расположит их к себе. Результат с импульсивными людьми непредсказуем. Они могут «слететь» с крючка, а могут войти в роль жертвы. И стать ею.

Другое дело, здесь обман подействует, скорее, одномоментно – «актеры» обязательно поделятся случившимся. Поэтому очень много не потеряют.

А кто в относительной безопасности? Как оказалось, чаще всего люди, которых мы бы отнесли к самым беззащитным. Неуверенные в себе, сомневающиеся, те, кому трудно даются решения.

- С такими сложнее всего работать даже опытному психологу и психотерапевту, - говорит Шмаков. – Ну как их запрограммируешь на НЛП, почти бесполезное занятие. Даже приняв решение, они тут же начинают сомневаться и могут их сто раз его поменять, даже не дойдя до нужного мошеннику банкомата. И броситься по дороге за советом к десятку людей. Для афериста такой типаж –бесперспективен.

Жертвы послушно идут в банкомат и снимают деньги. Фото: Анастасия ОСИПОВА

КОНКРЕТНО

Пять признаков, что вас разводят аферисты

1. Звонят с незнакомого номера

Допустим, из банка. Или из «органов следствия». Или дальний родственник, которого вы по голосу не узнаете. Сразу начинает говорить о проблемах, чаще всего требующих финансового решения. И предлагают свою помощь.

2. Используют сложные финансовые термины

Нет, скорее всего - не финансовые, а придуманные. Например, никакого «идентификационного финансового номера» не существует, как и «главного управления банковского обслуживания». Но непонятные фразы в сочетании с тем, что вас называют по имени-отчеству и приводят информацию, которая известна только вам (как вы считаете), вызывает доверие.

3. Говорят громко и быстро. Или наоборот, тихо и невнятно

На самом деле они говорят как вы. Просто вы этого не понимаете. Задача мошенника – максимально подстроиться под собеседника, для этого нужно использовать его тембр и темп речи. Часто для этого даже делают «прозвоны» в течение суток – чтобы услышать голос, понять реакцию.

4. В речи собеседника будут часто повторяться одни и те же термины

Обычно все просто. Если вы послушаете записи диалогов с мошенниками, выложенными МВД, то услышите эти повторы сразу – банковская карта, ваши счета.

5. Вас засыпают серией коротких вопросов

Установив контакт, переходят к серии коротких вопросов в быстром темпе, требующих однозначных утвердительных ответов. ( Например: ваши банковские карты находятся при вас? Ваши банковские карты не утеряны? Вы расплачиваетесь банковскими картами в магазинах?) Помните, что трижды ответив «Да», человек сделает это и в четвертый раз – уже на автомате. И, например, назовете код от карты.

НА ЗАМЕТКУ

Не надо быть вежливым

Что делать ни в коем случае нельзя:

1. Вслушиваться в монотонную скороговорку. Просто кладите трубку, не рискуйте. Мошенник подстраивается к ритму, темпу, громкости вашей речи. «Забалтывает», ищет подходы. Точно хотите посоревноваться?

2. Вступать в диалог. Собеседник вежлив и, вы считаете, не выслушать его невоспитанно? Ничего страшного! Он говорит правду? Да! Как правило, ему что-то о вас известно. Достаточно немного.

3. Говорить о деньгах по телефону. Воспримите это как стоп-сигнал. Неважно, что вам предлагают - «спасти деньги», «получить выигрыш», «вложить средства в паевый фонд» или «сыграть на бирже». Просто сразу отключайтесь со словами – вам надо обдумать, позже вы зайдете в банк.

4. Не верьте на слово! Говорят, что деньги утекают со счета или на вас сию секунду оформляют кредит? Вешайте трубку и сразу звоните в банк или отделение полиции, проверяйте информацию. По телефонам, которые есть у вас, указаны на официальных сайтах, а не по тем, что вам дали.

5. Не называйте НИКОМУ коды из СМС, не сообщайте данных банковской карты и трехзначный код с обратной стороны карты. И вообще лучше не говорите о себе лишнего незнакомцам – ФИО, дату рождения, а также о близких и родных по какому бы «важному» поводу вам не звонили.