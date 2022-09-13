3 тысячи жителей Иркутской области подписали петицию о наказании живодеров за убийство собаки

Садистскую экзекуцию живодеры снимали на телефон Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несколько дней назад Иркутскую область сотрясла ужасная по своей жестокости история: пара из деревни Новая Еланка в Иркутском районе жестоко убила собаку своей соседки. Все происходящее записывали на видео. Вот мужчина стоит с бейсбольной битой перед привязанной к березе хаски. Удар, собака пронзительно взвывает от боли. Но животное до последнего не кусает своего обидчика, а продолжает махать хвостом - не понимает, за что с ней так жестоко обращаются.

После этого живодер убил истерзанную собаку топором. Он позирует с окровавленным орудием убийства на камеру, явно довольный собой.

Данное видео попало в сеть из-за хозяйки хаски, когда та обнаружила пропажу питомца. Оказалось, что ее соседи ночью проникли к ней во двор и увели за собой собаку, пока все спали. Когда опечаленная женщина спросила: "за что"?, ей ответили, что животное покусало котят живодеров. Инцидент произошел в августе 2022 года.

Тогда хозяйка убитой собаки обратилась в полицию. Против мужчины и женщины возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Вот только согласно статье, наказанием является штраф. Разъяренные хозяева убитого пса не захотели оставлять все как есть.

В интернете появилась петиция, в которой сказано, что живодеры должны получить более суровое наказание.

- Люди! Нельзя допустить, чтобы эти люди не понесли наказание за содеянное убийство! На основании закона РФ! Федеральный закон от 14.07.2022 № 269-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - сказано в тексте петиции.

Под заявлением подписались уже более 3 тысяч человек, цель - 5 тысяч. На сайте сказано, что "Когда эта петиция соберет 5 000 подписей, она вероятнее всего сможет заинтересовать локальные медиа!"