О неожиданном разбеге зарплат программистов рассказали жителям Иркутска. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

13 сентября в России отмечают День программиста. Айтишники нужны везде. Иркутск сам успешно кует эти кадры. Только в этом году на эти специальности в вузах города поступило 1000 первокурсников, которым предстоит через несколько лет пополнить ряды инженеров. А при этом конкурс на бюджет на IT в вузах региона в этом году был от 4 до 10 человек на место. А почему? Дело не только в интересной работе, в стабильном спросе на специалистов этой профессии и всевозможных льготах ( включая ипотеку), но и в доходах. Зарплата программиста в Иркутске действительно, на уровне.

Зарплаты программистов в Иркутске 2022

Количество вакансий, как подсчитали в HeadHunter, с начала года выросло на 9%.

- Самое большое количество вакансий для программистов, причем с огромным отрывом, размещено в Москве (43%), далее – Санкт-Петербург (15,1%), на третьем месте – Татарстан (3,4%). Единственный сибирский регион, который вошел в топ-10 - Новосибирская область (4-е место, 3,3%), - отмечают аналитики. - Что касается Иркутской области, то она на 25 месте по спросу на программистов в России, хотя число предложений о работе для них выросло на 13% относительно прошлого года.

Зарплата до 200 тысяч рублей

Программистам традиционно платят весьма и весьма неплохо. Но больше всего готовы предложить, конечно, в столице - в среднем 161,3 тысячи, на втором месте в гонке выгодных предложений Санкт-Петербург -137,1 тысяч, а замыкает тройку тяжеловесов Новосибирск -116,5 тысячи. Зарплата программиста в Иркутске в 2022 году в среднем 74 646 рублей.

Однако много платят прежде всего суперпрофи. А на рынке сейчас много новичков, только получивших дипломы. Таких специалистов еще учить и учить. Поэтому средние зарплаты, которые российские работодатели готовы платить разработчикам, снизились на 5%. В Иркутске пока этого точно нет. Наоборот, предложения зарплат в среднем выросли на 8%, по сравнению с прошлым годом.

Хотите зарплату в в Иркутске в 200 тысяч рублей в месяц? Это вполне реально, если Вы – программист со стажем. По данным Superjob, таких специалистов сегодня ищут крупные компании Приангарья. Так, от 200 тысяч рублей в месяц программисту 1С предлагает вертолетный холдинг.Предусмотрена квартальная премия и ДМС. Крупнейший ритейлер цифровой техники приглашает на зарплату от 150 тысяч рублей специалиста в команду 1С. Бонусом ежегодная премия и возможность работать удаленно.

В бюджетных учреждениях зарплаты скромнее, но и требований меньше. Например, один из вузов в Иркутске ищет web-программиста на зарплату до 60 тысяч рублей, учреждение системы здравоохранения – от35 тысяч рублей, при этом рассматриваются кандидаты без опыта работы. Зарплата программистов в Иркутске в 2022 году - более чем конкурентоспособна.

Про федеральную меру поддержки программистов не знает только ленивый – это и 0% налога на прибыль, это 7,6% страховых отчислений на фонд заработной платы IT-специалистов, это сокращение порога для прохождения и получения аккредитации. И самые популярные, конечно, это IT-ипотека и отсрочка от армии.