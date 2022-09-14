Станислав Гольдфарб: Владимир Сунгоркин стал создателем новой журналистики в России

Владимир Сунгоркин стал создателем новой журналистики в России. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мы познакомились еще в 1970-х, когда дружная толпа дальневосточников, близких нам, иркутским журналистам славной газеты «Советская молодежь», катила из Москвы домой - в Хабаровск, Владивосток, Читу, Благовещенск. К Иркутску они подъезжали с «бубликом» в кармане. В Иркутске мы публиковали их стихи и рассказы. Получив редакционный гонорар, они катили дальше в свои пенаты. Славная была компашка: никто не потерялся на просторах огромной страны - ни Володя Мамонтов, ни Игорь Коц, ни Валера Симонов… Все собкорили, все были главными и шеф-редакторами…

В своем деле он был впередсмотрящим, умел заглядывать за горизонт. Там находил правильные ответы на вызовы времен и притаскивал их в реальность. И это помогало всей этой огромной машине под названием «Издательский дом «Комсомольская правда», потом медиагруппа, успешно двигаться, не снижая скорости, далеко не по глянцевой дороге.

Несмотря на жесткий стиль управления, он был по-настоящему романтиком и заботливым человеком во всех смыслах. Помню, однажды в экспедиции мы шли по Байкалу. Легли спать. Через какое-то время в каюту спускается ОН. Думал, все уже спят, заботливо обошел каждого, подоткнул одеяло, проверил, не душно ли. И так во всем.

Директор иркутского филиала "Комсомольской правды" Станислав Гольдфарб. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Он был великолепным рассказчиком, я каждый раз записывал его крылатые фразы, рассказы из жизни. Когда он доходил до истории, как в одной африканской стране организовывал комсомол... - это было не просто смешно, а смешно до коликов. Он брал простые слова, но умудрялся сцеплять их так, что они несли множество смыслов, его речь была удивительной. С юмором у него всегда было все в порядке.

Как в нем уживались сентиментальность, жесточайшее уважением к регламенту и служебные обязанности, сказать трудно. Он был чрезвычайно талантливым человеком. Мне легко говорить и писать об этом, поскольку при жизни я посвятил ему немало страниц. Есть и книга, которую я написал о нем к его 60-летию и которую он попросил попридержать до поры до времени.

Книга о Владимире Сунгоркине.

Сунгоркин работал, что называется, не щадя живота. Он знал детали огромного хозяйства под названием «медиагруппа», все винтики и приводные ремни этого потрясающего по силе и эффективности механизма. Он не был кабинетным начальником. С каждым из тех, кого он принимал на службу, была своя история, свой градус взаимоотношений.

Он не разучился, несмотря на высокий общественный и государственный статус, обижаться, разочаровываться, так же как мог радоваться чьим-то успехам, публично признавать свои промахи или чужие победы. Сунгоркин был живым.

Во всякий наш приватный разговор он не сомневался, что будет жить долго и много путешествовать.

Когда я спрашивал, думал ли он, что возглавит лучшую газету большой страны, он искренне смеялся и говорил нет. И добавлял, что после окончания университета мечтал купить моторную лодку «Казанку», мотоцикл «Урал» и быть редактором районки. Но в районе, где есть река и горы. Вот он и ходил в горы, сплавлялся по рекам, скрупулезно следуя мечтам. Собственно, этим рассказом хотел показать молодым коллегам, что у каждого есть шанс добиться в своем деле высоких результатов.

Одни то ли в шутку, то ли всерьез называли его волчарой, таким образом определяя его хватку, умение отвечать за коллектив, за дело, которое ему было поручено вести. Другие называли гением современной журналистики. Были и иные определения, но все они в той или иной мере оттеняли грани его таланта, безусловно, самородного.

Время помноженное на результат, вознесло его на заслуженные высоты. Газетное дело в России как промышленная отрасль в конце 1980-х нуждалось в коренных изменениях. Возможно, больше и глубже, чем любое иное, в силу своей специфики и некоторой обособленности, в силу того, что все предыдущие годы было по сути закрытым. Он стал одним из реформаторов и, следовательно, создателем новой российской журналистики.

Сунгоркин вольно или невольно с конца 80-х годов ХХ века работал, по сути, над возрождением газетного дела в России, приближая, таким образом, и возрождение после длительного перерыва СМИ-индустрии.

Это дело ему удалось не в одном взятом городе или области, а сразу на гигантском пространстве России и СНГ. Тысячи сотрудников и десятки проектов оказались объединены в медиагруппе «Комсомольская правда». А сколько миллионов россиян оказались в круге друзей газеты?! Гигантская ответственность перед обществом.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Из крылатых фраз Сунгоркина

«Бог для того посылает руководству кризисы, чтобы оно могло решить проблемы».

«Я прошу передать отделам привет лично от меня и заверить, что люди в зарплате не потеряют. Даже немного выиграют».

«За последнее время в нашей газете было три заметки про близнецов. В старые времена я бы подумал, что вышло специальное постановление ЦК ВЛКСМ».

«Трюка по обходу своего начальника у нас в редакции три: первый - сдать заметку перед подписанием номера, второй - напрямую договориться с другим начальником, третий - сунуть голову ко мне в кабинет и сказать: «Я хочу про это написать». А когда я кивну, - ходить по коридору и орать: «Оставьте меня в покое, у меня спецзадание главного редактора!».

Доктор исторических наук, профессор, директор Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда» Станислав Гольдфарб.