В «Слате» ТРЦ «Новая Дача» можно сдавать в фандомат пластиковые бутылки

Новый фандомат для сбора пластиковых бутылок установили в «Слате» в Иркутске. Фото: ООО «Маяк»

Сдать пластиковые бутылки из-под воды и напитков жители Иркутска теперь могут и в супермаркете «Слата» в ТРЦ «Новая Дача». Здесь установили очередной фандомат, который принимает тару объемом до двух литров. Затем вторсырье отправляют на переработку.

- Год назад мы установили первый фандомат совместно с BAIKALSEA Company и можем говорить, что услуга оказалась востребованной, - комментирует руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова. - Помимо того что покупатель сдает бутылки и экологично избавляется от мусора, он еще и бонусы на ФрешКарту получает, которые может потратить на покупки.

Так, за год с помощью фандомата, установленного в супермаркете «Слата» на улице Ржанова, 164, собрали больше 30 тысяч бутылок. В основном это тара объемом 0,5 и 1,5 литра. В среднем посетитель за один раз сдает 8 - 10 штук.

- С каждым месяцем мы видим, что количество вовлеченных пользователей в программы осознанного потребления растет, - продолжает Яна Абалымова. - Для нас важно поддерживать и развивать экопривычки, предоставлять нашим покупателям возможность сдать вторсырье.

В этом году BAIKALSEA Company совместно с торговой сетью, «РТ-НЭО Иркутск» и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» установит еще четыре фандомата для приема пластика.

- Наша компания прилагает максимум усилий по сохранению природы Байкала, поэтому мы поддерживаем экологические привычки иркутян и сами выступаем за соблюдение экологического законодательства, - подчеркивает генеральный директор BAIKALSEA Company Руслан Коковин.

Жители города охотно сдают тару - за год одно устройство приняло больше 30 тысяч бутылок. Фото: ООО «Маяк»

Представитель «РТ-НЭО Иркутск» Вадим Логунов считает, что появление фандоматов - это один из первых шагов по внедрению раздельного сбора отходов в Приангарье. Далее планируется создать сеть ресайклинг-центров по приему и обработке вторсырья, чтобы сибиряки сдавали мусор и получали вознаграждение.

- Только объединив усилия всех жителей Иркутской области, мы сможем прийти к тому, что сможем сортировать 100% бытового мусора, а на переработку будет уходить до 50% бытовых отходов региона, - говорит Вадим Логунов.

КОНКРЕТНО

Как сдать тару

Фандомат принимает очищенные пластиковые бутылки объемом до двух литров. Чтобы сдать ПЭТ-бутылку, следуйте инструкции на электронном табло.

За каждую сданную бутылку держателю ФрешКарты будут начисляться дополнительные баллы. Подробно с правилами работы фандомата можно ознакомиться на специальной странице: https://eco.irkvoda.ru

ВНИМАНИЕ

Где в Иркутске сдать пластиковые бутылки

- ул. Ржанова, 164 - супермаркет «Слата»

- Байкальский тракт, 12а, (12-й км) - супермаркет «Слата»

- ул. Литвинова, 17 - Торговый комплекс

- мкр-н Университетский, 85 - гимназия № 2

- ул. Лермонтова, 83 — ИРНИТУ