Иркутян приглашают на учебу в «Синергию». Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

На острове Конном в столице Приангарья 11 сентября проходил Международный фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Пока художники расписывали кубы, гости мероприятия участвовали в творческих мастер-классах, а также в викторине от Иркутского представительства университета «Синергия». Горожане бойко отвечали на вопросы на сообразительность, а самые смекалистые получили призы - сертификаты на дистанционное обучение.

- Это очень удобно: вы можете получить среднее или высшее образование, пройти курсы переподготовки, повысить квалификацию, окончить магистратуру, аспирантуру или школу МВА в престижном московском университете, не выезжая из родного города, - рассказывает директор иркутского представительства Татьяна Татарникова. - Обучение, экзамены, защита диплома - все организовываем в онлайн-формате. Еще один плюс в том, что обучение можно совместить с работой, так как график занятий и просмотра лекций вы планируете себе сами: главное - закрыть сессию в установленные сроки.

На выбор 29 факультетов. Есть и классические направления, такие как педагогика, юриспруденция, банковское дело, психология, и современные - например киберспорт или графический дизайн.

- Выпускники 9-х классов на основании аттестата могут поступить в наш колледж, а после 11-го - в университет по результатам ЕГЭ, - продолжает Татьяна Татарникова. - Да, родителям пока еще непривычно, что дети могут получить диплом дистанционно, но такова новая реальность. По качеству онлайн-образование ничуть не уступает классическому, поскольку в «Синергии» преподают высококвалифицированные специалисты.

Получить диплом престижного университета можно, не выходя из дома. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Студенты «Синергии» - это в основном молодежь, но ограничений по возрасту нет.

Какие еще есть преимущества? В сентябре зачисление в университет не заканчивается, а идет в течение года. И цены не кусаются: годичное обучение стоит около 43 тысяч рублей.

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