Обманул почти 500 человек. Глава финансовой пирамиды из Иркутской области отправился в колонию

Он украл 264 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Казалось, что после истории с самой известной финансовой пирамидой "МММ" больше подобных крупных мошеннических схем быть не может. Не могут же люди совершать одни и те же ошибки десятилетиями. Однако, практика показывает другое: в Екатеринбурге осудили уроженца Иркутской области, который построил свою финансовую пирамиду и обманул почти 500 человек.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга получил дело 51-летнего жителя Приангарья с пометкой о статье - "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". По данным правоохранительных органов, мужчина создал кооператив, по форме - ссудно-сберегательный центр. По факту, действовал этот центр как классическая финансовая пирамида: люди несут деньги мошеннику в надежде увеличить свой капитал. Однако, оказывались обмануты.

- В период с апреля 2014 года по ноябрь 2018 года головной офис кооператива располагался и осуществлял свою деятельность на территории Октябрьского района Екатеринбурга. Офисы кооператива также располагались в городах Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, а также офисы на территории Челябинской области, Пермского края, Республики Башкортостан, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

С жертвами обмана подписывали договоры о передаче денег, а организация обещал выплачивать 11% годовых. При этом возвращать вклады в связи с наличием компенсационного фонда никто не собирался. А сами клиенты получали деньги от новеньких, которые попадали в сети финансовой пирамиды.

В 2018 году обвиняемый заявил, что офисы в Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края и Башкортостана не смогут вернуть деньги вкладчикам. В итоге мужчина обманул 500 человек из разных регионов, а общая сумма ущерба составила почти 265 миллиона рублей.

- Суд назначил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба, - резюмировали в прокуратуре.

Пока что приговор в законную силу не вступил, обвиняемый еще может его обжаловать и потребовать более мягкое решение.