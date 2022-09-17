Чемал, остров Патмос, Горный Алтай. Фото: Яна ЛИСИНА

Моя поездка на Алтай случилась спонтанно, билеты покупались в последний момент. Прямого сообщения нет. В городе Белокуриха ни вокзала, ни аэропорта. Дорога до курорта, если ехать из Иркутска на Алтай поездом, с пересадками может занять до 3 суток . Путь тернистый, но он стоит того, чтобы увидеть его и навсегда влюбиться.

Из Иркутска на Алтай: Белокуриха

Бронь за полгода вперед

Алтай огромен, он делится на Горный Алтай – одноименную республику и Алтайский край, где как раз и расположена Белокуриха. На минуточку, курорт федерального значения, как и северо-кавказские. Славится Белокуриха термальными источниками, вода содержит радон и минералы. Но в открытом доступе целебной воды нет, ванны можно принять только в санаториях, которых здесь десятки. Отдыхают обычно от 12 дней – эффект надежнее. Лечат в здравнице абсолютно все заболевания, но чаще всего – женские, эндокринные и суставы. Оздоровиться мечтала и я, но за две недели до поездки купить путевку оказалось невозможным. Санатории забиты! Да и признаться дорого – цены на двоих стартуют от 160 тысяч. К тому же мне пришлось бы оформлять санаторно-курортную карту. А это дополнительные траты на анализы и время.

Махнув рукой, обзвонила пару крупных санаториев, и в итоге остановилась на варианте отеля, их там порядком, некоторые располагаются при санаториях. В чем плюс? Лечение, разумеется, не включено, а вот в бассейн ходить бесплатно разрешается. Предложили номер за 45 тысяч на 7 дней (со мной была дочь-подросток), завтраки включены.

- Вам повезло, обычно апартаменты бронируют за год вперед, - рассказала гид, с которой разговорились на экскурсии.

Отель - на окраине курортной зоны, место тихое, из окна слышен шум горной речки. И на удивление номер достойный и сервис на уровне! Мебель добротная, дизайн продуманный, уборка каждый день, завтраки – уже традиционный шведский стол. Поскольку мы жили в отеле при санатории, могли войти попасть на его территорию и в корпуса. Зашла и ахнула! На первом этаже одного из лечебных учреждений 148 кабинетов врачей-специалистов, в том числе узких. Процедуры фактически 24/7. Не все, правда, санатории такие современные, есть и большое наследие советской застройки. Вообще источники были открыты еще в 19 веке, когда крестьяне заметили целительную силу водицы – она быстро заживляла раны, снимала боль, придавала силы, омолаживала. В 1930-е стали строить первые корпуса, в годы Великой Отечественной сюда эвакуировали пионеров из «Артека», в 1960-х началось развитие, когда министр среднего машиностроения Ефим Славский чудом вылечил суставы.

Канатно-кресельная дорога в Белокурихе. Фото: Яна ЛИСИНА

Причудливой формы скалы можно встретить в лесу. Фото: Яна ЛИСИНА

В 1990-е открыли новое месторождение термальных источников и начали строить второй курорт «Белокуриха Горная». Там скучно, есть пара отелей для размещения, а для развлечения туристов сделали Александровскую слободу, где собрали несколько старинных усадеб, да музей шоколада (кстати, отличный малый бизнес, ребята сами производят шоколад). Поэтому туда пока ездят только на экскурсии. И начинается она уже в дороге, когда преодолеваешь 8 км пути, 12 серпантинов и 56 поворотов на вершину горы Слюдянка.

Зимой – горнолыжный курорт, летом – прогулки

В начале осени Белокуриха очень красива: яркая, красочная, разная. В окрестностях курорта растет 1656 видов растений, из них 200 реликтовых и эндемиков. А какой аромат разнотравья! Лес, кстати, рукотворный, в военные 1940-е его вырубили под чистую, а потом высадили только 4 млн. саженцев сосны и дуба, также много пихты и рябины. Воздух волшебный, от него сносит голову. В нем витают аэроионы, которых, говорят, больше чем в швейцарском Давосе. И повсюду терренкуры - тропы здоровья в лесу и вдоль речки с указателями и лавочками, где можно отдохнуть. Отпускники каждый день наматывают по ним по 4-6 км. Самый популярный маршрут ведет до Старой мельницы, затем до ручья Шиши. Еще можно сходить посмотреть на причудливые скалы – останцы Четыре брата или на гору Круглую высотой 800 метров. Расстояние до вершины 5 км, подъем под уклоном в 35 градусов. Но на высоте открывается умопомрачительная панорама на долину Белокуриху, гору Синюху и Алтайскую степь. И еще один сюрприз - «каменный водопад». Это скала 15 метров с плоскими вершинами и круглой природной площадкой.

Гора Круглая, окрестности Белокурихи. Фото: Яна ЛИСИНА

Круглый год на курорте работает канатно-кресельный подъемник, зимой открывается горнолыжный комплекс с основной трассой длиной более двух километров. 600 рублей и ты минут 20 поднимаешься на вершину горы Церковки (815 метров). Оттуда тоже открываются шикарные виды. Мы покормили бурундуков и птиц, прошли до древних скал-останцев и до Церковки, на которой установлен православный крест. Загадали, как и все туристы, желание. Говорят, они всегда сбываются.

А вечерами курортники ходят по ресторанам, в сувенирные лавки, на концерты уличных музыкантов. Территории санаториев открытые - детские площадки, уютные беседки и лавочки доступны для всех.

Пещеры и водопады

Горный Алтай мы тоже посмотрели - взяли экскурсию. Намотали за день 400 км, но зато увидели совершенно другую «страну», где был в экспедиции знаменитый художник и путешественник Николай Рерих. Он искал здесь Беловодье, или алтайскую Шамбалу. И на его пути Алтай оказался неслучайно – через этот край пролегала дорога на Монголию и Индию. Современный вариант – Чуйский тракт, входящий по версии National Geographic в пятерку красивейших автодорог мира. К слову, единственная трасса России вошла в этот рейтинг. Сумасшедшие виды на бирюзовую Катунь, горные реки и перевалы, - все это Чуйский тракт.

Моторафтинг по Катуни. Фото: Яна ЛИСИНА

Горный Алтай усыпан турбазами, здесь популярен активный отдых. Местное население на этом и строит бизнес: возят туристов на озера и в горы. Белуха - самая высокая точка Сибири. Плато Укок прославила принцесса Укока – мумия молодой женщины, которую там обнаружили. Телецкое озеро – второй по величине после Байкала резервуар пресной чистейшей воды в мире. И все три являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Алтае много водопадов. Фото: Яна ЛИСИНА

- Очень пользуются популярностью экспедиции, особенно с заброской на вертолетах, - рассказала мне гид. – Цена вопроса от 100 тысяч на человека за пару дней.

Но мы насладились видом бирюзовой реки Катуни, по которой прокатились на мото-рафте, сходили на водопад, посетили Большую Талдинскую пещеру, причем гусиным шагов, вспомнив уроки физкультуры, заехали на остров Патмос в Чемал, где находится удивительный храм…

Горный Алтай – это отдельный рассказ и путешествие. Лучше всего взять в прокат авто и проехаться по этим местам.

КОНКРЕТНО

Как добраться

Из Иркутска на Алтай: Белокуриха

Если путешествуешь из Иркутска поездом, чаще всего конечная станция – Новосибирск, а дальше 450 км или 7 часов на автобусе. Можно высадиться и в Бийске, от него до Белокурихи значительно быстрее – всего 1 час 15 минут машиной. Но последний вариант выбирают единицы. А самолет? Ближайший аэропорт к Белокурихе находится в Горно-Алтайске, в 115 километрах, Барнауле, в 223 километрах, и опять же в Новосибирске, который чаще всего выбирают городом для пересадки.

ВАЖНО!

Как сэкономить

1. Снять квартиру в самом городе Белокуриха (от 1000 рублей в сутки).

2. Питаться не в ресторанах курортной зоны, в кафе, которые находятся в городе – из курортной зоны туда курсируют каждые 15 минут маршрутки (30 рублей). Или покупать продукты в обычных супермаркетах. Обязательно попробуйте местные сыры, но опять же не в обычном магазине обойдутся значительно дешевле. А вот, если хотите попробовать настоящее блюда из марала, не экономьте. Выбирайте хороший ресторан, иначе есть риск нарваться на неликвид.

3. На месте попробуйте сыры (опять же сходите в обычные городские магазины, будет дешевле в разы), блюда из марала (опять же не нарвитесь на подделку), и яблоки садовые, которые продают местные пенсионеры.

4. Планировать поездку на осень или весну, когда путевки падают в цене. Самый пик сезона – лето и новогодние каникулы.

НА ЗАМЕТКУ

Лучший сувенир – чай или мед

Травяные чаи, мед (лучше брать высокогорный, собранный в Усть-Коксинском районе), бады и косметику на основе пантов марала, кедровый орех (в Белокурихе продают за 1000 рублей за кило, а на Семинском перевале, где собирают 1500), - самые традиционные алтайские сувениры.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько стоит

Автобус до Белокурихи – от 1400 рублей.

Средний чек в ресторане на обед – от 1000 рублей на человека (одно горячее и салат).

Размещение в отеле – от 5500 в сутки на человека.

Путевка в санатории – от 80 тысяч рублей на человека.

Экскурсии – от 800 рублей на человека в Белокурихе, в Горный Алтай – от 2600.