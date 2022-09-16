Рассказываем, как изменилась жизнь девушки-таксиста из Иркутска, поймавшей виновника ДТП. Фото: Яна Хорошая

История 27-летней иркутянки станет частью книги «100 подвигов обычных людей». Издание посвящено современным героям России и их мужественным поступкам. И в ней нашлось место подвигу Алены Мутьевой. Она, модель, сменила подиум на баранку такси. Но имя ее стало известно не благодаря карьере модели или неординарной смене профессии – Алена выследила и задержала виновника ДТП, который сбил человека на дороге, и скрылся.

СБИЛ ПЕШЕХОДА И СКРЫЛСЯ

Итак, дело было почти год назад. В районе кинотеатра «Баргузин» иномарка на скорости сбила, перебегавшего через дорогу мужчину. Пешеход камнем упал на асфальт, но лихач и не думал помочь. Он резко нажал на педаль газа и поспешил скрыться. Свидетелем этой картины и стала Алена Мутьева. В тот поздний вечер она как раз вышла в смену, таксовала. Ее машина, причем с двумя пассажирами на заднем сидении, следовала как раз за «Фордом» виновника ДТП.

- До пандемии я работала моделью за рубежом, затем вела свой бизнес в Иркутске, - рассказывает Алена Мутьева корреспонденту «КП» - Иркутск». – Но в 2021-м магазин пришлось закрыть. Тогда я решила откликнуться на первое предложение работы. Однажды я ехала в такси, разговорилась с женщиной водителем, и она пригласила меня в их службу. Так я попала в эту сферу.

СЕЛА НА «ХВОСТ»

Все происходило в считанные секунды. Девушка, увидев, что к пострадавшему подбежали прохожие, повернулась к своим пассажирам. В ответ на вопрос «Едем?» семейная пара ответила одобрением. К слову, мужчина оказался юристом. Алена рванула вслед за удиравшим лихачом. Догнали его быстро. В одном из темных дворов нарушитель уперся в тупик. Адвокат, воспользовавшись моментом, позвонил в полицию и заснял на видео авто виновника ДТП, который, как позже выяснилось, сел пьяным за руль.

Узнав о поступке таксистки родственники пешехода, попавшего в больницу с серьезным переломом, поблагодарили Алену. Также сознательность и решимость иркутянки отметили в полиции. При участии личного состава ГИБДД, ей торжественно вручили грамоту и памятные сувениры.

- До сих пор, когда кто-то вспоминает об этом случае, чувствую себя неловко. Ведь в ничего необычного я не сделала, - признается Алена.

ПОДИУМ, БИЗНЕС И ТАКСИ ОСТАЛИСЬ В ПРОШЛОМ?

- Проработав в такси 9 месяцев, я ушла, – рассказывает девушка. – Продолжаю помогать людям, но теперь немного иначе.

Девушка оставила такси, проработав водителем 9 месяцев. Фото: личный архив Алены Мутьевой

Сегодня иркутянка полностью посвятила себя новому занятию - энергопрактикам. Это один из методов воздействовать на тело и ум. Обращаются к Алене люди, страдающие депрессией, переживающие личное потрясение или просто потерявшие смысл двигаться дальше. В наставничестве девушке помогает ее мама – психолог с 16-летним стажем.

- Вернусь ли я к работе в такси? Может быть, - говорит Алена. - Недавно я купила машину и подумываю выезжать в город по вечерам, чтобы брать заказы. Больше всего я скучаю по людям, интересным знакомствам и необычным случаям на дорогах.

Однако смена профессии это не все. С «Комсомолкой» Алена Мутьева поделилась, что не так давно пережила развод. Ее сердце свободно, однако, по словам самой девушки, она не гонится за тем, чтобы обустроить личную жизнь, а концентрируется на работе.

100 ПОДВИГОВ ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Вскоре история иркутской таксистки, поймавшей виновника ДТП, войдет в издание «100 подвигов обычных людей». Об этом ей сообщили сотрудники редакции проекта «Подвиги», которые выбрали этот случай из тысяч других. Изначально книгу энтузиасты решили создать в ответ на поток негативных новостей, собрав на ее страницах поступки реальных героев современности со всей страны - от Калининграда до Владивостока! Несколько тысяч экземпляров каждого тома рассылают по библиотекам городов России, чтобы они могли попасть в руки детей и подростков. Над книгой бесплатно работают десятки художников из разных стран.