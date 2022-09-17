На выставку привезут Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божьей матери. Фото Коробейниковский мужской монастырь.

Святыня, которую привезут из мужского монастыря в алтайском селе Коробейниково, называют заступницей Сибирской земли. Верующие из уст в уста передавали рассказы о случаях исцеления от тяжелых заболеваний, которые происходили у верующих, когда они молились перед ликом Божьей матери с младенцем. В 2005 году Коробейниковская Казанская икона Божией Матери была внесена в список святынь Русской Православной Церкви. Выставка «Православная Русь» в Иркутске 2022 скоро откроется в Иркутске.

Выставка «Православная Русь» в Иркутске 2022

- Во время работы выставки, с 29 сентября по 6 октября, перед Святыней каждые два часа, с 12 утра и до 18.00, будут проходить ежедневные молебны, - рассказывают организаторы выставки «Православная Русь».

Поток верующих ожидается очень большой, такие иконы привозят редко.

Православная выставка – это еще и возможность ближе познакомиться с культурой и традициями народа, задать вопросы священникам, поклониться святыням, сделать покупки. Будут продаваться традиционные русские сладости и натуральные продукты из монастырей, крестьянских и фермерских хозяйств. Ну и, конечно, различные сувениры и рукоделия, изготовленные монахами и послушниками, керамику, ювелирные изделия, картины и иконы, одежду из натуральных тканей. Выставка "Православная Русь" 2022 состоится по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана при поддержке правительства Иркутской области.

КУДА ИДТИ:

Иркутский Сибэкспоцентр

ул. Байкальская, 253а

Режим работы выставки:

10.00–19.00 (последний день – до 17.00 ч).

Вход свободный