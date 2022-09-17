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Общество17 сентября 2022 3:17

Выставка «Православная Русь» пройдет в Иркутске в конце сентября

На выставку «Православная Русь» в Иркутске в 2022 году привезут Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божьей матери
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
На выставку привезут Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божьей матери. Фото Коробейниковский мужской монастырь.

На выставку привезут Казанскую Коробейниковскую чудотворную икону Божьей матери. Фото Коробейниковский мужской монастырь.

Святыня, которую привезут из мужского монастыря в алтайском селе Коробейниково, называют заступницей Сибирской земли. Верующие из уст в уста передавали рассказы о случаях исцеления от тяжелых заболеваний, которые происходили у верующих, когда они молились перед ликом Божьей матери с младенцем. В 2005 году Коробейниковская Казанская икона Божией Матери была внесена в список святынь Русской Православной Церкви. Выставка «Православная Русь» в Иркутске 2022 скоро откроется в Иркутске.

Выставка «Православная Русь» в Иркутске 2022

- Во время работы выставки, с 29 сентября по 6 октября, перед Святыней каждые два часа, с 12 утра и до 18.00, будут проходить ежедневные молебны, - рассказывают организаторы выставки «Православная Русь».

Поток верующих ожидается очень большой, такие иконы привозят редко.

Православная выставка – это еще и возможность ближе познакомиться с культурой и традициями народа, задать вопросы священникам, поклониться святыням, сделать покупки. Будут продаваться традиционные русские сладости и натуральные продукты из монастырей, крестьянских и фермерских хозяйств. Ну и, конечно, различные сувениры и рукоделия, изготовленные монахами и послушниками, керамику, ювелирные изделия, картины и иконы, одежду из натуральных тканей. Выставка "Православная Русь" 2022 состоится по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Максимилиана при поддержке правительства Иркутской области.

КУДА ИДТИ:

Иркутский Сибэкспоцентр

ул. Байкальская, 253а

Режим работы выставки:

10.00–19.00 (последний день – до 17.00 ч).

Вход свободный

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