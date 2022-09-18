Байкер из Иркутска, получивший серьезные переломы из-за ямы на дороге, отсудил 300 тысяч рублей

Мужчину до сих пор мучают боли после серьезной травмы ноги. Фото: личный архив Андрея Гордиенко

- Каждый раз при смене погоды боль в ноге напоминает о старой травме, - рассказал о своем самочувствии корреспонденту «КП»-Иркутск» мотоциклист Андрей Гордиенко. – Еще предстоит операция на плече, так как после вывиха кость до сих пор вылетает из сустава.

Здоровье мужчины подкосило серьезное ДТП. В июне прошлого года мотоциклист с 10-летним опытом вождения влетел в огромную яму посреди проезжей части. Произошло это практически в центре города, возле автобусной остановки «Курорт «Ангара». В темноте байкер просто не заметил выбоину, образовавшуюся вокруг канализационного люка. Андрей упал на асфальт, а сверху его придавил 250-килограммовый железный конь Yamaha Drag Star. Чудом поблизости не оказалось автомобилей, которые могли просто не успеть притормозить и переехать байкера.

Та самая яма, в которую попал Андрей на своем мотоцикле. Фото: личный архив Андрея Гордиенко

- Очевидцы помогли поднять мотоцикл и вызвали скорую, - вспоминает иркутянин. - В больнице у меня нашли букет травм: перелом левой ноги и двух пальцев, вывих еще пяти пальцев и левого плеча, на которое я упал. Врачи сразу сказали, что дело серьезное. В ногу пришлось вставлять шесть спиц.

Байкер ходил в гипсе два месяца. Фото: личный архив Андрея Гордиенко

Досталось в аварии и любимому байку Андрея Гордиенко - от удара об асфальт вдребезги разбилось зеркало заднего вида, фара, корпус покрылся царапинами, а также вышел из строя топливный бак.

- Два месяца передвигался только на автобусе, друзья не дадут соврать, - говорит мужчина. В ремонт любимчика вкладывал свои кровные, при том, что о работе на время лечения пришлось забыть. Сесть за управление трамваем в гипсе было просто невозможно.

К слову, сразу после ДТП Андрей сделал одну важную вещь: вызвал на место аварии экипаж дорожных инспекторов. Полицейские зафиксировали причину произошедшего, измерили пробоину и составили протокол. Именно это помогло мотоциклисту в суде.

Как итог: компенсация на сумму 300 тысяч рублей. Деньги мужчина намерен потратить на предстоящую операцию на плече. Вместе с тем, ремонт на участке по улице Боткина был проведен через несколько дней после ДТП.

- Предстоит еще один суд из-за утраты трудоспособности. Рассчитываю на положительный исход, - делится Андрей Гордиенко.

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