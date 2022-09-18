Отчим убил полуторагодовалого малыша, ударив его о стену в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Страшная трагедия произошла на севере Иркутской области. В поселке Красный Яр Куйтунского района умер малыш, которому недавно исполнился 1 год и 7 месяцев. Сообщение о случившемся поступило 16 сентября в дежурную часть полиции. Мать погибшего мальчика рассказала правоохранителям, что ребенок только учился ходить и во время очередной попытки сделать несколько шагов, не удержался на ногах, упал и ударился головой. Однако позже стали известны пугающие подробности.

- В дальнейшем сотрудники полиции выяснили, что смерть малолетнего наступила от действий насильственного характера, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Муж уверил мать ребенка, что малыш сам упал и ударился головой. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По подозрению в убийстве пасынка полицейские и следователи СК задержали 22-летнего мужчину. Жену он уверял, что травмы мальчик получил случайно, однако на допросе признался в содеянном и в подробностях рассказал о том, что сделал.

Молодой человек состоит на учете у психиатра. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- По предварительной информации, отчим малолетнего не смог успокоить плачущего мальчика и несколько раз ударил его о стену, - сообщают в региональном Главке МВД.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело. Известно, что он состоит на учете у психиатра.

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Прокуратура проверит условия жизни ребенка в семье. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Органы прокуратуры региона поставили на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Кроме того, будет проведена проверка условий жизни ребенка в семье.

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