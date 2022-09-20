Топ-5 причин жить в Саянске

Мэр г. Саянска Олег Боровский. Фото: редакция «Саянские зори»

Если вы хоть раз побываете в Саянске, то поймете, почему местные жители, как они говорят, сами себе завидуют. Уютные улочки и скверы, широкие проспекты, порядок, чистота и свежий таежный воздух… По уровню развития Саянск не уступает крупным городам Иркутской области, а во многом даже опережает.

Территория ЗАГСа. Фото: Дина Никитенко

1. Дороги в порядке

Дороги - обычно одно из самых больных мест в городах. Но только не в этом. За восемь лет, пока Саянском управляет мэр Олег Боровский, местные жители забыли, что такое ямы на проезжей части. Дороги стали ремонтироваться одна за одной: Советская (от Ленина до Нуриахметовой), Дворовкина, Советской армии (Нуриахметовой), проспект Ленинградский, Ленина...

Сейчас заканчивают второй этап капремонта Советской и обновляют подъезд к городу. В 2023 году починят улицы Рагозина и Бабаева и уже готовят документацию на проспект Мира.

- За эти годы на ремонт дорог потрачен 1 миллиард 264 миллиона рублей, -говорит мэр. -Проспект Мира расширим до четырех полос, с освещением. Появится и еще одна хорошая протяженная дорога - от Бабаева до Комсомольской. Постепенно все трассы будут в отличном состоянии.

Микрорайон Ленинградский, школа №8. Фото: Дина Никитенко

2. Школьники учатся в одну смену

К 2025 году все школы в стране должны перейти на учебу в одну смену. В Саянске этого добились еще в прошлом году, открыв большую современную школу№8. Благодаря тому, что вторая половина дня свободна от уроков, дети могут заниматься спортом и творчеством, ходить на кружки и секции.

- Когда начинали строительство школы, некоторые не верили, что наберется хотя бы 550 детей, в итоге - уже 700! - восклицает мэр. - В этом году сформировано четыре первых класса. Кроме того, впору строить вторую детскую школу искусств - в недавно открывшейся учится не 650 ребят, как планировалось, а около 1000.

Детский сад. Фото: редакция «Саянские зори»

3. Мест в детсадах хватаем всем

Ждать очереди, чтобы записать малыша в детский сад, в Саянске тоже нет необходимости. Мест хватает всем. А все потому что идет активная стройка.

Так, в сентябре открылся самый современный в городе детсад «Боровичок» на 150 мест. Для ребятишек оборудован бассейн, хореографический и спортивный залы, компьютерный класс, есть все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. И, что важно, здесь принимают младенцев от двух месяцев.

Не забывают и про старые садики: 5 из 10 уже капитально отремонтировали, этой осенью начнут обновлять дошкольное учреждение №21, а затем и все остальные.

Парк "Таежные бульвары". Фото: Дина Никитенко

4. Коммунальный рай

Такое название городу дали неспроста - Саянск одним из первых в области подготовился к отопительному сезону. Детские сады, школы и другие соцобъекты обогревают с начала сентября. В домах батареи теплеют обычно позже, когда на улице холодает, но по заявке жителей их подключают к отоплению раньше.

Чтобы вода и свет подавались в дома бесперебойно, важно вовремя заменять сети. Недавно ветхие трубы обновили в микрорайоне Южном, кроме того, строят водопровод в микрорайоне 6 «Б». Ранее воду провели в микрорайоны Лесной и Таежный, хотя несколько лет назад жители не думали, что это возможно.

- В 2023 году подготовим проект на канализацию в Благовещенском, -добавил Олег Боровский.

Музей истории ВОВ в Саянске автор. Фото: Дина Никитенко

5. Безработицы нет

Работы в Саянске достаточно. В базе центра занятости - свыше 1000 вакансий, в основном, рабочие. Остро нужны специалисты в строительстве, дорожном хозяйстве.

- Пока не можем найти бульдозериста, грейдериста, а у них зарплата более чем достойная, - рассказывает Олег Боровский.

Понятно, что всегда острая потребность в учителях и врачах. Молодым специалистам, которые возвращаются в родной город работать, администрация выделяет квартиры. За восемь лет жилье получили 163 педагога и медика.

Сквер у Поклонного креста. Фото: Дина Никитенко

6. Условия для бизнеса

Поскольку город промышленный, он делает большой вклад в экономику не только Иркутской области, но и всей страны. Так, АО «Саянскхимпласт», - крупнейший производитель поливинилхлорида в России, обеспечивает свыше 45% от общего объема выпуска. А предприятие ООО «Саянский бройлер» -лидер по изготовлению мяса птицы в Приангарье. Заводы-гиганты стабильно платят налоги в бюджеты всех уровней.

И инвесторов ждут с новым и бизнес-проектами. Налоговые льготы и преференции им обеспечат, ведь Саянск с 2018 года является территорией опережающего развития.

- Нам нужны еще предприятия, чтобы у людей была стабильная работа, а у города - больше возможностей для развития, -подчеркивает Олег Боровский. - На «Саянскхимпласте», кстати, открылось производство силикатного кирпича, что дает дополнительные рабочие места.

Памятник Распутину. Фото: Дина Никитенко

КСТАТИ

Планы на будущее

- Все, что сделано за восемь лет - это результат взаимодействия жителей и власти, - уверен Олег Боровский. - Но нет предела совершенству! Будем работать дальше и развивать наш прекрасный город.

Задачи поставлены большие. Так, в 2023 году закончат проектировать детскую поликлинику, где смогут принимать 350 ребятишек в смену. Строительство и оснащение обойдется почти в миллиард рублей.

Музей ВОВ. Фото: Дина Никитенко

- Примерно в такую же сумму оценивается строительство кино-досугового центра на 600 мест у торгового центра «Скиф», - отмечает мэр. - Кроме того, будем строить крытый корт с искусственным льдом, чтобы у ребятишек была возможность кататься на коньках не только зимой, но и летом. Откроем секцию фигурного катания и будем растить будущих чемпионов.

И это еще не все. В Саянске возводят дома для детей-сирот, собираются построить тепличный комплекс, ремонтируют школы, благоустраивают дворы и скверы - весь список за один раз и не озвучишь.

Танк Т-34. Фото: Дина Никитенко

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Купили танк

В Саянске есть, что посмотреть. В этом году здесь открыли музей Великой Отечественной войны, а еще жители собрали деньги на танк Т-34 - символ Победы в Великой Отечественной войне.

- Это настоящая боевая машина, прошедшая дорогами войны. И то, что легенда бронетанковых войск теперь у нас в городе, говорит о единстве и сплоченности саянцев, их патриотизме, - сказал Олег Боровский.