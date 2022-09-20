Эта красотка сбросила 20 кило, кардинально изменилась сама, стала фитнес-тренером и заставляет худеть толстушек. В чем ее секрет

Своим примером девушка доказывает, что идеальная фигура – результат упорной работы над собой [фото До и После]. Фото личный архив.

Помогает меняться себе и другим. Иркутянка сбросила 20 килограммов лишнего веса и стала фитнес-тренером

Своим примером девушка доказывает, что идеальная фигура – результат упорной работы над собой

Днем – продавец бьюти-магазина, а вечером – фитнес-тренер. И клиенток у Анны Хацкевич хоть отбавляй. Глядя на нее, невозможно уйти без покупки. Ее 35 сибирячке вовсе не дашь. Выглядит максимум на 27. Чего не скажешь про ее фото «до». Со снимков там глядит не молодая, привлекательная девушка со сногсшибательной фигурой, как сейчас, а дама с аппетитными формами лет за 40.

А весь секрет в похудении: минус 20 килограммов веса и минус 10 лет с лица.

Днем – продавец бьюти-магазина, а вечером – фитнес-тренер. Фото личный архив.

Студенческая общага и жареная картошка на ночь

- В школе я всегда была стройной. Но все изменилось на первом курсе института. Я перебралась из родного поселка Михайловка в Иркутск, заселилась в студенческое общежитие, -вспоминает Анна Хацкевич. – Там познакомилась с подругой. А она всю жизнь провела в деревне, и ее мама постоянно присылала нам оттуда разные вкусности – творог, сметану, свинину. Вот мы объедались! Могли, например, спокойно на ночь нажарить картошки. Так за два месяца я набрала 15 кг. Сама не поняла, как это произошло. Просто в какой-то момент надеваю джинсы, а штанина налезает только до колена!

Плюс в то время девушка совмещала учебу в университете с работой в ресторане. А там соблазнов было ничуть не меньше. Перекусы на ходу, пивные вечеринки для гостей заведения, дегустации новых блюд. Устоять действительно сложно!

- Если честно, тот момент я не видела даже в этом какой-то особой проблемы, признается Анна. - Никогда не маскировала лишний вес одеждой, не страдала от комплексов. Поклонники были всегда, чувствовала себя прекрасно. Но когда я смотрела на фотографии красивых, подтянутых, спортивных девушек, понимала, что хочу быть такой же! Я зачитывалась статьями из журналов о правильном питании, наблюдала за ПП-блоггерами и надеялась, что когда-нибудь смогу изменить свою жизнь.

Ее 35 сибирячке вовсе не дашь. Выглядит максимум на 27. Фото личный архив.

Самое сложное – отказаться от сладкого

Настоящая мотивация появилась, когда однажды иркутянка встретила свою давнюю приятельницу. Девушка всегда была довольно упитанной, но тут ее просто не узнать! Она то и рассказала Анне, что лишние килограммы ушли благодаря тренеру в спортзале. Вдохновившись чужим результатом, наша героиня решила: «Пора!».

Так в жизни Анны появились постоянные функциональные тренировки, кроссфит и пробежки на стадионе. С каждым занятием сибирячка все сильнее втягивалась в свой новый образ жизни. А первые результаты заметила примерно через полтора месяца – подтянулась кожа лица, тело на глазах приобретало красивые рельефы и изгибы. Оставалась нерешенной только одна задача – питание. Иркутянка признается, сложнее всего было отказаться от сладкого. Но постепенно она приучила себя заменять вредные пирожные фруктами, полезными батончиками и ПП-десертами.

Хобби стало работой

Кто бы могу подумать, но и новое предложение о работе поступило. Тренеры спортклуба разглядели в Анне лидерские качества и взяли в команду инструкторов.

- Я выучилась на фитнес-тренера,- говорит Анна. - И это стало дополнительным стимулом еще тщательнее следить за собой. Честно? Желание сорваться, выйти из режима возникало, и не раз –Но ведь на меня смотрят мои подопечные. Снова и снова говорила себе: «Теперь у меня другой путь!». Сейчас мой вес – 56 кг при росте 164 см, а было 75.

Девушка подрабатывает тренером уже шестой год. Признается, для нее это больше хобби.

- Конечно, самое приятное – видеть, как меняются мои ученики и каких результатов они достигают! – признается сибирячка.

Анна Хацкевич в 2010 году. Фото личный архив.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Начать сегодня и сейчас: с чего начать путь к новой себе

Анна ХАЦКЕВИЧ:

1. Не нужно ждать понедельника или начала нового месяца, чтобы решиться на изменения. Начните путь к новой себе сегодня и сейчас! И постепенно, шаг за шагом дойдете до цели.

2. Первый и самый важный пункт – питание. Следите за тем, что едите. В этом отлично могут помочь приложения со счетчиком калорий. В первую очередь, исключите из меню продукты, содержащие сахар, муку высшего сорта и все жирное, например, свинину.

3. Больше двигайтесь! Поднимайтесь пешком по лестнице, а не на лифте, паркуйте машину дальше от дома или выходите раньше совей остановки, чтобы прогуляться. Делайте зарядку по утрам.

4. Ну и самое лучшее решение – отправляйтесь на тренировки в спортзал!