В деле об убийстве отчимом из-за плача 1,5-годовалого малыша в Иркутской области появились новые подробности. Фото предоставлено Александрой Гамаюновой.

Убийство отчимом ребенка в Иркутской области из-за плача

«Ты самая лучшая, я не могу без тебя. Люблю очень» - гласит статус на странице в социальных сетях 22-летнего Ивана Ушакова (имя и фамилия изменены – прим. ред.). Практически на всех фото он крепко обнимает кареглазую брюнетку, ту самую, которой он так жарко клянется в любви. «… я всегда рядом несмотря на твой трудный характер, - отвечает избранница парня со своего аккаунта. Одним из последних пара выложила селфи. На нем, как кажется со стороны, счастливая семья: он, она и ее маленький сынишка от первого брака. Втроем они жили в маленькой деревушке на севере Иркутской области. На публику обсуждали свадьбу, общих детей. Но произошло страшное: полуторагодовалый малыш погиб, и в его убийстве подозревают отчима.

Дом, где жил Иван и его жена. Фото: СУ СК России по Иркутской области

НЕСКОЛЬКО РАЗ УДАРИЛ О СТЕНУ

- Объясните, как вы держали ребенка? Правой рукой за что держали?

- За голову.

- А левой рукой?

- За ногу.

- И что делали?

- Кидал.

Этот диалог между следователем и Иваном Ушаковым стал частью видеозаписи СК. Парень, опустив голову вниз, картинно, шепотом, отвечает на вопросы, а затем показывает, как убил маленького пасынка, бросая его в стену. И причиной такой нечеловеческой жестокости стал… плач мальчика. В этот момент дома кроме них никого не было. По версии следствия, не сумев успокоить малыша, Иван пришел в бешенство и ударил его не меньше 5 раз. Кроха скончался до приезда медиков, как показала экспертиза, от закрытой черепно-мозговой травмы.

- По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на два месяца, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области, - Известно, что обвиняемый состоит на психиатрическом учете.

22-летний парень арестован на 2 месяца. Фото: СУ СК России по Иркутской области

«НЕ ВЕРЮ, ЧТО ОН МОГ СОВЕРШИТЬ ТАКОЕ»

- Обычная среднестатистическая семья. На профилактических учетах не состояли, - рассказали в администрации района корреспонденту «КП» - Иркутск», добавив, что погибший мальчик был самым младшим из четырех детей женщины. Оказалось, что ребятишки постарше живут в другом населенном пункте, где ходят в школу. Там за ними присматривает близкая родственница. А мама навещает чад каждые выходные и праздники. С отцом малышни отношения у сибирячки не сложились, из-за чего пришлось развестись.

В деревне она нашла нового избранника - Ивана. Молодой человек официально тоже нигде не работал. Основным источником дохода была пенсия по инвалидности, парень с детства не здоров. Иногда он выходил на так называемую "шабашку", чтобы принести домой побольше денег.

Пара мечтала пожениться. Фото предоставлено Александрой Гамаюновой

- Он любил ее детей, как своих, - уверяет в беседе с «Комсомолкой» родная сестра Ивана Александра. – И дом в деревне купил специально, чтобы жить вместе. Делал там ремонт. Когда моей младшей дочке было 3 месяца, просила брата понянчиться. Никогда не отказывал. Старшую, ей 3 года, тоже часто оставляла с ним и никогда не видела, чтобы он повышал на них голос или поднимал руку. Ни я, ни родственники, ни знакомые – никто не верит, что Ваня мог совершить такое.

По словам Александры, после случившегося она переписывалась с невесткой в мессенджере. Женщина дала понять, что тоже сомневается в виновности избранника. Что же тогда случилось с полуторогодовалым мальчиком, пока его матери не было рядом? У семьи есть своя версия…

По словам родственников Ивана, мать погибшего малыша тоже не верит в виновность мужа. Скрин переписка Александры с невесткой.

- Ваня рассказал, что ребенок слезал с кровати, упал и ударился головой, после чего начал плакать и «закатываться», а потом задыхаться, - продолжает говорить Александра. – Он схватил малыша и побежал к бабушке, ее дом находится через два двора от него. Там была мать ребенка. Мальчика пытались привести в чувства, но тот уже не реагировал...

Но это только слова семьи, у следствия версия другая. И это не домыслы: на допросах подозреваемый признался в преступлении, рассказал и показал, как все было. Тем не менее, точку в деле поставит суд.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трагедией, произошедшей в Иркутской области, заинтересовались в центральном аппарате Следственного комитета. На личный контроль ход и результаты расследования уголовного дела поставил председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Прокуратурой по факту смерти малолетнего ребенка организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о семейном благополучии, а также причинам и условиям произошедшего, - отметили в пресс-службе регионального ведомства.

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