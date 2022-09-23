"Аллею ангелов" высадили в Иркутске в память о детях, погибших на Донбассе. Фото: Марина Виноградова.

По приблизительным данным, на Донбассе погибло больше 200 детей. За сухими цифрами стоит большое горе. В память о невинных жертвах 1 июня в нашей стране запустили масштабный социально важный проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды». Финальный его аккорд - высадка деревьев возле школ или в парках и скверах в 10 городах России, в том числе и в Иркутске.

"Аллею памяти" в нашем городе решили создать на территории Лицея ИГУ. Высадить деревья - для этого выбрали липы - пришли старшеклассники и почетные гости.

"Аллею памяти" в нашем городе решили создать на территории Лицея ИГУ. Фото: Марина Виноградова.

- Неслучайно мы проводим мероприятие здесь, в Лицее, ведь ученики - это будущие взрослые, и в том числе от них зависит, каким будет завтрашний день, - сказала Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. - Когда гибнут дети - это самое страшное. Мы несем за них ответственность и должны сделать все, чтобы они жили, чтобы у них было будущее.

- Дети - это самое драгоценное, что у нас есть, - продолжила главный врач Иркутского городского перинатального центра Ирина Ежова. - Благодаря нашей профессии мы каждый день наблюдаем появление на свет и всегда говорим новорожденному от лица всех взрослых: "Здравствуй! Мы тебе рады". Дети - они действительно как ангелы, беззащитны и невинны.

Фото: Марина Виноградова.

Директор Лицея ИГУ Елена Кузьмина отметила, что не поддержать эту акцию было невозможно.

- Когда вы вырастете, то лучше поймете нас, взрослых, почему мы говорим, что в мире нет ничего ценнее детей, - обратилась к старшеклассникам Елена Кузьмина. - Память о погибших ребятах останется здесь, в виде этих лип, за которыми мы будем очень бережно ухаживать.

Разобрав лопаты и перчатки, лицеисты вместе со взрослыми осторожно высаживали и поливали саженцы. Некоторые не могли сдержать слез.

Об аллее будут заботиться лицеисты. Фото: Марина Виноградова.

- Очень трогательная акция. Не оставили равнодушными и слова выступающих, и сам процесс посадки деревьев, - поделились старшеклассники. - Мы рады, что тоже смогли сделать свой вклад, отдавая дань памяти погибшим детям. Выражаем искренние соболезнования жителям Донбасса.

- Уверен, "Аллея памяти" на долгие годы сохранится в ваших сердцах и для будущих поколений, - сказал заместитель председателя Общественной палаты Иркутска Виктор Кузеванов. - Ведь школа - это не только обучение, но и просвещение. Очень важно сформировать у детей систему жизненных ценностей, и сегодняшняя акция в этом тоже поможет.

СПРАВКА "КП"

О проекте

Проект «Посвящение Ангелам. Свидетели правды» проводит "Центр культурных, социальных и экологических инициатив "Ноосфера" при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и медиагруппы «Комсомольская правда».

Благодаря помощи военкоров Дмитрия Стешина и Александра Коца, администраций ДНР и ЛНР «Комсомольская правда» рассказывает о погибших детях. В течение лета на сайте www.alleyaangelov.ru, телеграм-канале https://t.me/alleyaangelov и в соцсетях публиковались истории, фото и видеоролики, на «Радио КП» проведен Всероссийский марафон.

Название акции "Аллея памяти" тоже неслучайно. В память о погибших детях в донецком Парке Победы в 2015 году открыт мемориальный комплекс «Аллея Ангелов», а в 2017-м там установлен памятник.