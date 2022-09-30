Топ-3 причины, почему молодежь стремится в Иркутский ГАУ

88 лет аграрный вуз готовит лучших специалистов в сельскохозяйственной отрасли региона. Фото: архив Иркутский ГАУ

Работать в агропромышленном комплексе сегодня интересно и престижно. Нужны инновации, уникальные разработки и передовые технологии, чтобы развивать импортозамещение, обеспечивать регион и страну местной продукцией. Для этого нужны высококвалифицированные кадры. В Приангарье их готовят в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского, который, будучи одним из старейших вузов Сибири, активно внедряет новые учебные программы и современные подходы к обучению. За счет чего удается готовить ценные кадры для сельского хозяйства?

Фото: архив Иркутский ГАУ

1. Актуальные и востребованные направления

- Главное - это стремление и желание работать над собой, а университет в этом поможет! - уверена студентка Иркутского ГАУ, председатель профкома Анастасия Заборовская. - Для этого у нас есть все необходимое: кабинеты с высокотехнологичным оборудованием, лаборатории, каждый год практика на местных предприятиях, таких как «Белоречье», Гормолзавод и многие другие. Это отличная возможность проявить себя, набраться опыта и гарантированно трудоустроиться после выпуска. Кроме учебы мы занимаемся волонтерством, спортом и творчеством, ведем активную общественную деятельность.

Студенты университета имеют возможность получить практический опыт на тренажерах-симуляторах вождения автомобилей. Фото: архив Иркутский ГАУ

Именно такие выпускники, умные, активные и всесторонне развитые, нужны Приангарью в сфере сельского хозяйства. Чтобы их образование полностью соответствовало потребностям региона и страны, специалисты аграрного научно-образовательного комплекса, созданного на базе Иркутского ГАУ, отслеживают тренды и внедряют их в учебные курсы.

Сейчас вуз готовит молодежь по множеству самых современных направлений: 21 - бакалавриат, 14 - магистратура, два - специалитет (высшее образование), девять специальностей (среднее профессиональное образование) и столько же в аспирантуре.

Фото: архив Иркутский ГАУ

Например, будущие агрономы учатся строить модели адаптивно-ландшафтных систем земледелия для Прибайкалья и проектировать системы земледелия для хозяйств различной специализации. А в селекционно-семеноводческом центре «Ангара» студенты выводят элитные семена яровой пшеницы.

Помимо аграрных специализаций есть и универсальные. Уже по традиции самый высокий конкурс на направление «Теплотехника и теплоэнергетика». Далее по популярности идут «Электротехника и электроэнергетика», «Ландшафтная архитектура», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Прикладная информатика» и «Ветеринария».

Также у Иркутского ГАУ самая мощная в стране база для подготовки биологов-охотоведов, сформированная более чем за 60 лет преподавания. Большим спросом пользуются и программы переподготовки.

Фото: архив Иркутский ГАУ

2. Сильная материально-техническая база

Важно не только давать студентам актуальные знания, но и научить применять их на практике. Для этого необходима сильная материально-техническая база, и в Иркутском ГАУ она имеется. Занятия проводятся с использованием современных пособий и мультимедийного оборудования, ребята проходят полноценную сельскохозяйственную практику в лабораториях и знакомятся с последними новинками сельскохозяйственной техники.

Так, в прошлом году в университете появилась фирменная аудитория Минского тракторного завода, одного из мировых лидеров по выпуску сельхозтехники. Благодаря этому у студентов есть возможность увидеть современнейшие машины в работе и научиться ими управлять.

Вслед за этим в вузе открыли две профильные аудитории от компаний New Holland Agriculture и ООО «Вольф энергосберегающие системы». Теперь здесь учатся не только будущие инженеры, но и практикующие.

Доктор сельскохозяйственных наук, ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев. Фото: архив Иркутский ГАУ

3. Перспективы трудоустройства

- Необходимо сформировать у молодежи понимание, что сельское хозяйство - это бизнес высокого уровня, крупные предприятия и современные лаборатории, высокие технологии и продукция отличного качества, - говорит доктор сельскохозяйственных наук, ректор Иркутского ГАУ Николай Дмитриев. - Поэтому так важно учиться и стремиться стать квалифицированным специалистом для престижных и крайне востребованных сельскохозяйственных профессий.

Применить свои знания в реальных условиях ребята могут во время практики. У вуза заключено более 130 договоров с ведущими сельскохозяйственными предприятиями Иркутской области и других регионов, где студенты осваивают технологии и методы ведения сельского хозяйства.

- Прогресс не стоит на месте, запускаются роботизированные фермы, меняется подход к рабочим процессам, и наши студенты изучают все это в режиме реального времени, - поясняет Николай Дмитриев.

Фото: архив Иркутский ГАУ

ВАЖНО

1,8 тысячи студентов поступили в этом году

Приемная компания в 2022 году прошла более чем успешно. Зачислено больше 1,8 тысячи студентов. ИрГАУ вошел в топ-17 вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, которые завершили набор с первого потока.

- Мы целый год готовились к этому мероприятию, провели очень большой объем работы, и это принесло результаты. Мы закрыли все 800 бюджетных мест, - прокомментировал ректор университета Николай Дмитриев.

Итоги приемной компании подтверждают не только цифры и статистические данные. В первую очередь успех вуза - это студенты. Нынче в ИрГАУ пришли действительно сильные ребята, которые принимают осознанное решение в выборе будущей профессии. Например, Арсений Ивлев - студент, поступивший с самыми высокими результатами ЕГЭ - 228 баллов. Арсений учится на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины, хотя изначально планировал учиться в другом вузе.

Кубок ИЛВЛ. Фото: архив Иркутский ГАУ

КОНКРЕТНО

ИрГАУ сегодня - это…

8 тысяч студентов;

50 направлений подготовки высшего и среднего образования;

89% преподавателей с учеными степенями и званиями;

50 зарубежных университетов-партнеров;

Больше 50 выпускников руководят аграрными компаниями Приангарья;

Свыше 500 основали свои крестьянско-фермерские хозяйства.

Фото: архив Иркутский ГАУ

КСТАТИ

Еще несколько фактов о вузе

- Очень значимое событие для ИрГАУ - 16 сентября, впервые за историю вуза, его с рабочим визитом посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

- 19 сентября открылась вторая волна школы фермера - это первый в Приангарье образовательный проект, призванный создавать финансово устойчивые и рентабельные фермерские хозяйства. Здесь учатся начинающие и опытные аграрии, занимающиеся растениеводством и животноводством.

- В колледже автомобильного транспорта и агротехнологий Иркутского ГАУ с 2023 года будет девять специальностей, так как появляется две новых: «Информационные системы и программирование» и «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)».

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