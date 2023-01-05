Финалистка конкурса «Красавица Сибири» на Новый год дарит подарки особенным детям

Алена Андрейко уверена, что творить добро может каждый. Фото: личный архив

Новогодние праздники – это особенное время. Время, когда все мы начинаем верить в сказку, верить, что новый год обязательно принесет в нашу жизнь что-то чудесное. А есть и такие люди, которые не только верят, но и хотят помочь сказке осуществиться. Обладательница Гран-при «Красавица Сибири 2022» в номинации фотомодель Алена Андрейко одна из таких. Кстати, титул 37-летняя сибирячка получила 25 декабря, а вот подарки начала дарить задолго до этого.

- Я не провожу каких-то массовых акций, делаю то, что успеваю, и на что хватает сил и средств, - рассказывает Алена в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск. – Бросаю клич в соцсетях, чтобы мне отправляли контакты семей, где растут особенные дети – солнечные дети (так называют ребятишек с синдромом Дауна – прим.авт), дети с ДЦП. Или тех ребят, кому подарки никто не принесет. И люди откликаются.

Собирать презенты девушка начинает с ноября, чтобы к новогодним праздникам уже было нужное количество. Иногда Алене помогают, и это совсем не значит, что материально.

- В этом году у меня не получилось самой отвезти подарки – у сына поднялась высокая температура, и тут удача, знакомый, у которого есть костюм Деда Мороза, сам предложил поучаствовать, - говорит фотомодель. – Так поздравления получились даже лучше! К ребятам в гости приходил сказочный герой.

Да, у Алены самой есть дети – 12-летняя дочь и сын – мальчику нет еще и полутора лет. Кстати, болеет за маму сын на конкурсах красоты уже второй раз.

- «Красавица Сибири 2022» - это второй мой конкурс красоты, участвовать в первом, он назывался «Краса Иркутска», я согласилась еще в роддоме, репетиции к шоу начались спустя две недели после родов, - вспоминает Алена. – Сын везде был со мной. Пока я на сцене, его девочки по очереди носили на руках. Представляете, 30 красивейших девушек города в няньках! В тот раз мне присудили номинацию «Мисс коммуникабельность». Я думаю, что это в какой-то мере меня подстегнуло ко второму конкурсу. Все-таки после родов я была не совсем наравне с остальными участницами, поэтому спустя год снова вышла на подиум.

И снова Алена оказалась в числе лучших. Кроме нового титула она получила возможность участвовать в качестве модели на показах модельера Вячеслава Зайцева. И это может случиться уже в наступившем году.

- Меня внесли в реестр участниц конкурса красоты в Москве, - говорит Алена. – Мы в марте поедем в столицу представлять Иркутск. Уже есть примерный список мероприятий в рамках события и одно из них как раз модный показ от Вячеслава Зайцева. Возможно, и нас пригласят.

Как девушка поддерживает такую стройную фигуру? - спросите вы. Алена говорит, что единственное ее правило – это не есть после 18.00. А в остальном ограничений нет. Признается, что страшная сладкоежка.

Стоит отметить, что «Красавица Сибири» занимается не только моделингом. Для нее это скорее одна из необходимых составляющих жизни, также как и вокал. Она поет с семи лет, входит в десятку лучших исполнителей шансона Иркутской области. В родном Братске она известная вокалистка. Но и кроме этого у сибирячки есть и «серьезные» работы – свое рекламное агентство и небольшой строительный бизнес.

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