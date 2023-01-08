Тридцатиградусные морозы возвращаются в Иркутск Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 января 2023 полна сюрпризов. Колебание температур воздуха в ближайшие семь дней составит от -3 до -36 градусов! Вот такие погодные качели ждут сибиряков. Прогнозом с КП-Иркутск поделились синоптики Гидрометцентра России. Смотрим, когда можно будет еще погулять на свежем воздухе, а когда передвигаться по городу лучше будет перебежками.

Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 января 2023: прогноз синоптиков

Понедельник на неделе станет самым теплым днем. Не только на неделе, но есть и вероятность, что всего январского месяца. Метеорологи Иркутского Гидрометцентра обещают -3…-5 градусов. При этом никаких осадков, только ветер до 5-10 м/с. Утром 9 января будет в районе -12…-15 градусов.

Во вторник в Иркутске облачно. Утром тепло, около -9. Гидрометцентр России обещает днем кратковременный снег. Его вероятность 87%, выпадет чуть больше одного миллиметра осадков. Ветра не будет, термометры днем покажут всего -5 градусов.

- В ночь на среду в областном центре будет -11, ждем снег, - говорят российские метеорологи. – Выпадет по прогнозу до 2.5 миллиметров осадков.

Это значит, что утром 11 января в городе возможны пробки. К тому же осадки продолжатся и в течение дня, с небес на землю упадет еще до 3.9 миллиметров снега. В этот день немного похолодает, до -10.

Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 января 2023: похолодает до -36

Настоящее похолодание начнется в ночь на четверг. Показатели уличных градусников опустятся до -27. Временами будет идти небольшой снег. Днем 12 числа облачно с прояснениями и -21 градус.

- В ночь на пятницу, 13 января, облачно с прояснениями, без осадков и -36, - говорят синоптики Гидрометцентра России. – Днем потеплеет до -22. Облачно, без осадков.

Увы, но выходные в Иркутске выдадутся холодными. В субботу ночью до -31. Днем -20. Но на небе временами станет проглядывать солнце. В ночь на 15 января, по данным Гисметео, -26, днем немного теплее, до -17.

Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 января 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 января 2023. Данные Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 9 по 15 января 2023.

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