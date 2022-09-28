Алексей КРАСНОШТАНОВ: "Для развития Иркутской области нужно активно проектировать и строить". Фото предоставлено пресс-службой ГК «ДомСтрой».

Новости о том, что в Иркутской области открываются школы и детсады, появляются стабильно, но мало кто знает, как создаются эти соцобъекты. Приличная доля приходится на ГК "ДомСтрой", хотя о себе в компании говорят скромно: "Строим, чтобы людям жилось комфортно". О том, как депутатская деятельность помогает возводить в регионе больше соцобъектов и как делать жилье в регионе более доступным, "Комсомолке" рассказал руководитель ГК "ДомСтрой",Алексей Красноштанов.

Возможность добиваться финансирования

- Первый социальный объект, который мы построили в Иркутской области - это детский сад на улице Розы Люксембург в Иркутске, - вспоминает Алексей Красноштанов. - Затем – детский сад в Ангарске, красивейшие школы в мрн. Китой Ангарского городского округа и г. Свирске, там же - комплекс очистных сооружений, садик в Дзержинске и многое другое… Все это - за счет федеральных денег.

Без поддержки федерации такие соцобъекты - современные, просторные, уютные - не построишь. Получить финансирование, доказать, что поселку или микрорайону жизненно необходим детсад или школа - задача сложная, но выполнимая. Ложится она на плечи народных избранников. С 2016 по 2021 год Алексей Красноштанов был депутатом ГосДумы, сейчас - парламентарий областного ЗакСобрания. Это дает возможность говорить о проблемах и требовать решений.

- Нужна настойчивость и системность. Не хотят слушать? Все равно выступай! И в очередной раз добьешься результата, - уверен Алексей Красноштанов. -Я бы не измерял эффективность депутата количеством подписанных законов. Станут ли жители, например, поселка Ныгда Аларского района, лучше жить после очередной поправки в документ? Едва ли. А вот построили мы там за счет федеральных денег большую школу-сад - и она украсила территорию. Теперь и детям комфортно учиться, и взрослые по вечерам приходят в спортзал позаниматься.

Есть и обратная сторона медали. Добиваясь федерального финансирования на соцобъекты в своем избирательном округе, он нередко слышит уколы, мол: "Для своей компании старается".

- На соцобъектах не наживешься, для стройфирмы это дело не прибыльное. Но людям нужно - поэтому делаем, - отвечает на это депутат . - Разве могу я отказать, когда, допустим, звонит директор иркутской школы №53 и просит помочь с пристроем на 550 мест, потому что другие застройщики не хотят? Я ведь начинал в этом округе, как депутат городской Думы, поэтому ко мне обращаются. И мы этот блок возведем. Более того, большинство социальных объектов, которые мы построили, находятся в моем избирательном округе. Наша задача - на деле помочь людям. Чтобы мамочка с коляской не везла ребенка в детский сад на другой конец города, а могла отвести его в дошкольное учреждение рядом с домом.

Какие соцобъекты в планах

- Для развития региона нужно активно проектировать и строить, - продолжает Алексей Красноштанов. - Моя главная задача как областного депутата - чтобы в ближайшие пять-семь лет в Приангарье появились новые соцобъекты: например, поликлиника в Хомутово, школа в поселке Западный, детсад в Жилкино, школа искусств в Ленинском округе, медучреждения и ФОКи.

На вопрос, как удается добиваться финансирования и осваивать его грамотно, в срок, отвечает - это системная работа.

- Чтобы выстроить взаимодействие с властью на всех уровнях, нужна политическая воля. У нас она есть, - поясняет директор компании. - Если твердо стоять на своем - все будет сделано. Разумеется, не каждый объект, на который удается получить финансирование, мы строим сами. Мы не мечемся между задачами, а выполняем примерно по одной в год, зато эффективно.

Детский садик в Ленинском районе г. Иркутска. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ДомСтрой».

Жилье эконом-класса перед санкциями устоит

Помимо соцобъектов, "ДомСтрой" возводит жилье - доступное, экономкласса.

- По качеству оно не уступает элитному, - объясняет Алексей Красноштанов. - У обоих в основе - прочный монолит. Разница в цене зависит от отделки и расположения. Например, фасады оформляем не импортными материалами, а кирпичом, произведенным в Иркутске, лифты устанавливаем обычные, без лишней роскоши, зато надежные. Строимся на окраинах Иркутска - в Ново-Ленино, Березовом, Дзержинске. Такие же дома в центре города обойдутся на 40-50% дороже.

По его словам, цены на элитное жилье могут вырасти из-за санкций, но эконом-классу это не грозит. "ДомСтрой" использует материалы российского производства, с оборудованием проблем тоже не ожидается. Большую часть материалов можем производить сами в Иркутске - нужны только доступные кредиты на развитие.

Строительная отрасль не стоит на месте, технологии меняются.

- Например, меняется дизайн: при отделке сейчас больше используется стекло и металл. Квартиры становятся светлее, кроме того, особое внимание уделяется благоустройству дворов, - перечисляет Алексей Красноштанов. - Свежие концепции мы воплотим в новостройках в Дзержинске и в новом Ленинском квартале.

Субсидированная ипотека от застройщика

"ДомСтрой" субсидирует ипотеку: для покупателей ставка составляет 2,7%, а 3% на себя берет компания.

- Да, это накладно. Но надо думать о молодежи, о семьях с детьми, о начинающих специалистах, - уверен Алексей Красноштанов. - Людям нужно развиваться и воспитывать детей, а не бегать по подработкам, чтобы закрывать ипотеку. Еще один выход - арендные дома. Мы впервые построили такие пять лет назад в иркутском микрорайоне "Союз". Они востребованы: семьи платят по 20 тысяч за "двушку", зато живут в новых квартирах, с отделкой и мебелью. Думаю, такой механизм был бы эффективен в масштабах области.

Кроме того, это, пожалуй, единственный застройщик, который отдает землю под социальные объекты, вместо того, чтобы возвести там еще пару блок-секций. Таким образом появятся детские сады в ЖК "Лето" и Первом Ленинском квартале.

- Когда есть свой уютный дом, рядом - остановка, детсад и школа, люди счастливы. И это наша задача, как депутатов, на всех уровнях - на городском, областном и федеральном, - говорит Алексей Красноштанов.

БЛИЦ-ОПРОС

Немного о личном

1. Какие у вас любимые объекты?

- Мне интересно строить. А как только здание готово - честно, я о нем забываю.

2. Что вас вдохновляет?

- О работе я думаю 24 часа в сутки. И только в двух случаях отдыхаю: когда езжу на рыбалку или катаюсь на лыжах.

3. Нет желания переехать из региона?

- Нет, здесь, в Иркутске, мне хорошо. Я получаю удовольствие от того, что делаю.

Школа в г. Свирске. Фото предоставлено пресс-службой ГК «ДомСтрой».

КОНКРЕТНО

Что построено:

- Школы в мрн. Китой АГО, Хомутово и Горячем ключе Иркутского района, Ныгде Аларского района, Свирске.

- Детские сады в Ангарске, Дзержинске Иркутского района, Ныгде, 8 детсадов в Иркутске.

- Дороги Баяндай - Еланцы – Хужир, Ленинградский проспект в Ангарске, улицы Култукская, Кайская, Желябова, Ядринцева и Фурье в Иркутске, Большом Голоустном.

- Очистные сооружения в Свирске.

- Берегоукрепление в г.Иркутске.

Сейчас идет строительство: школа в Дзержинске Иркутского района, школа в поселке Тихоновка Боханского района, пристрой к школе № 53 в Ленинском округе Иркутска, ЖК «МЕГА», ЖК «ЛЕТО», «Ленинские кварталы».