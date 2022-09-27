Раз надо, значит, надо. Под марш Прощание славянки проводили первых мобилизованных в Иркутской области

Первые мобилизованные из Иркутской области отправились в военно-учебный центр. Фото: Виктория КУДАЕВА

«Обязательно ждите нас! Победа будет за нами!» - кричит толпа мужчин и отправляется в сторону поезда.

Сегодня на железнодорожной станции Гончарово в Шелеховской районе прошли проводы мобилизованных жителей Иркутской области, которые первыми получили повестки после объявления президентом Владимиром Путиным о частичной мобилизации в России. Сначала сибиряки отправятся в Новосибирск, в учебный центр. Там пройдут специальную подготовку перед отправкой в зону спецоперации на Украине. Среди провожающих побывал и корреспондент «КП» - Иркутск».

Проводить мужчин пришли близкие, друзья и коллеги. Фото: Виктория КУДАЕВА

Днем, 27 сентября, у стен военкомата в Шелеховском районе было довольно многолюдно. Проводить близких собралось несколько сотен человек. Многие пришли целыми семьями и с маленькими детьми. И даже промозглый дождь и ветер не стали этому помехой.

Мобилизованные стоят в строю в несколько рядов. Рядом с ними рюкзаки и сумки с самыми необходимыми вещами. Среди них в сразу же можно заметить депутата Думы Ангарского городского округа Дениса Ягодзинского. 45-летний мужчина в первом ряду. На нем голубой берет и форма с эмблемами ВДВ. Еще в 90-х годах он проходил службу в самых элитных войсках России. Сегодня же Денис Васильевич не стал прятаться за депутатским мандатом. Считает своим долгом отправиться на службу именно сейчас.

Депутат Думы Ангарского городского округа Денис Ягодзинский в первом ряду. Фото: Виктория КУДАЕВА

- Повестка пришла вчера. Я явился в военкомат и там меня спросили: «Готов я или нет». Я ответил утвердительно. Ну а раз утвердительно, значит, отправляемся в путь, - рассказывает ангарчанин Денис Ягодзинский. – Я понимаю, куда и для чего иду. Я хочу защитить свою семью, своих детей и нашу Родину. Взял с собой по минимуму: термобелье, наколенники, кнопочный телефон. Переживания, конечно, есть у всех. Но мы – сибиряки. Мы – вместе. И победа будет за нами!

На проводах был и батюшка. Фото: Виктория КУДАЕВА

В этом уверен и другой наш земляк – Семен Макагон. Сегодня он тоже отправляется первым эшелоном в учебную часть. Как рассказывает его теща, Ирина Гребенюк, накануне мужчина хотел купить машину и отправиться в отпуск. Но полученная повестка изменила его планы.

- Он у нас мотострелок. Одна из востребованных специальностей – говорит шелеховчанка Ирина Гребенюк. - Служил в Кяхте, в Бурятии. Когда получил повестку, сказал: «Раз надо – значит надо!». Сложнее ему было семью оставить. У него жена и двое детей. Да и мы без него как без рук, конечно. С хозяйством помогает. Но ничего, справимся!

Немного подальше еще одна женщина по очереди обнимает и подбадривает компанию из молодых людей. Это Наталья Шевченко, жительница деревни Лыловщина, Иркутского района. Сегодня она тоже провожает сразу двоих мужчин из своей семьи – сына и зятя.

Первых мобилизованных проводили под марш Прощание славянки. Фото: Виктория КУДАЕВА

- Один стрелок, другой электрик-дизелист, - рассказывает жительница деревни Лыловщина (Иркутский район) Наталья Шевченко. – Сын только три месяца назад со срочной службы вернулся. Ну а что поделать? Надо! Нам, конечно, тяжело, но стараемся не унывать и наших ребят поддерживать. Провожаем всей семьей. Муж мой даже с вахты вернулся, чтобы успеть повидаться перед их отъездом. Только что с самолета его встретили.

- Какое напутствие дали своим детям?

- Чтобы верно служили, охраняли нашу Родину и обязательно возвращались домой!

Помимо напутствий, женщины кладут в карманы мужчинам своеобразные обереги – фотографии детей, маленькие иконы и молитвы.

Стрелки часов подкрадываются к трем часам дня. Пора в путь! Мужчины подхватывают сумки и рюкзаками и отправляются в сторону поезда. Кто-то машет родным рукой. Один из них – Александр Растохин. Иркутянин успевает рассказать корреспонденту «КП-Иркутск», что ранее служил младшим сержантом в химвойсках и был готов к тому, что получит свою повестку.

В пути призывники проведут около двух суток. Фото: Виктория КУДАЕВА

- Настрой у меня боевой! Все будет хорошо, даже не сомневаюсь в этом! Дома меня будут ждать родители, брат, сестра и жена с ребенком. Вот только жалко, что пропущу день рождения дочки. Ей 8 лет исполнится в октябре. Ну ничего! Потом наверстаем!

В пути призывники проведут около двух суток. На это время каждого из них обеспечили сухпайками. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев пообещал, что будет лично следить за тем, как устроятся земляки на новом месте.

- Я уже отправил партию своих представителей в учебные заведения, где они будут проходить подготовку. Я сам туда приеду в октябре. Еще раз встречусь с нашими земляками. Мы точно будем знать, где они будут проходить службу, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Со своей стороны мы готовы выделить дополнительное финансирование на снаряжение. Мы с министерством обороны согласовали все позиции. У нас задача – полностью экипировать наших жителей. Все обязательства со своей стороны мы выполним. Самое главное, чтобы все вернулись живыми и здоровыми!