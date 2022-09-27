Буренка, на штрафстоянку! В Бурятии открылись отстойники для бродячих коров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Корова, которая гуляет сама по себе… Знакомая картина? Автомобилистам – до боли. Только выехал за пределы города (хотя и в самих городах сплошь и рядом), здравствуй, Буренка. Вальяжно вышагивает вдоль или поперек федеральной трассы, виляя, петляя, пританцовывая, не давая проехать. Посигналишь, мол, не угодно ли вам, дамочка, посторониться, так мычи в ответ, возмущается. Стоять, уговаривая таких неторопливых барышень посторониться, можно и часами… И это в лучшем случае, а в худшем, они выскакивают прямо под колеса. И тогда чудо, если после столкновения, никто не пострадает. Подобные аварии обычно заканчиваются не очень хорошо: автомобили превращаются в груду металла. В Иволгинскому районе Бурятии нашли способ решить проблему с беспризорниками. Скот, который пасется без пастуха, будут изымать на… «штрафстоянку». Лошади, жеребцы, коровы быки, козы и другие рогатые и копытные без сопровождения – все пойдут по «этапу».

Так бродяжек будут аккуратно грузить на эвакуатор. Все практически, как с авто. Фото: управление сельского хозяйства Иволгинского района

- Мы нашли подрядчика. Он у нас уже занимается отловом бродячих собак. Теперь вот будем наводить порядок и с крупнорогатым скотом, - рассказывает Владимир Вахрунов, начальник управления сельского хозяйства Иволгинского района. – Мы заключили соглашение, определили пункт временного содержания животных и даже осуществили первый рейд.

Суточное нахождение для беглянки вне дома обойдется владельцу в 2425 рублей. Фото: управление сельского хозяйства Иволгинского района

Цены за «ночевку» на спецстоянке довольно внушительные: жеребцы, быки и их дамы в самом соку – 2425 рублей. Молодняк и мелкий рогатый скот обойдутся чуть дешевле – по 1455 рублей. Из чего складывается итого за постой? Во-первых, из затрат на корм. Сколько «арестант» съест, столько хозяин и выложит из кошелька. Во-вторых, надо учесть услуги пастуха, который временно будет выгуливать Буренок, и охранника. Домашних зорек не оставят без присмотра. Но, признаться, это не самые большие статьи расходов для хозяина, чья корова любит гулять по себе. Самые дорогие лоты – отлов и погрузка. За поимку беглянки с фермера возьмут 4000 рублей, а за услуги крана – все 7000. Вот такая арифметика: сутки свободы для Буренки равно минус 13 425 рублей с хозяйского носа.

- Если владелец животного не объявляется, то через три дня подрядчик обязан уведомить администрацию и полицию, - поясняет Владимир Вахрунов. - И мы уже ищем хозяина. Если в течение шести месяцев владелец не приходит или не может доказать, что это именно его кобылка или жеребец, животное переходит в собственность подрядчика.