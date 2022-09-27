Полчища южноазиатских тараканов атаковали жилые дома в Иркутске. Фото: предоставлено героиней публикации

- Засыпаю только с включенным светом, внимательно осмотрев потолок. Было даже такое - таракан упал мне прямо на голову, - рассказывает корреспонденту «КП»-Иркутск» Юлия Переляева. От историй девушки о слишком тесном соседстве с усатыми невольно по коже бегут мурашки. Напасть свалилась на семью неожиданно, хотя живут в этой квартире иркутянка и ее дочь больше 7 лет.

- Два месяца назад решили сделать ремонт в комнате, вскрыли полы, чтобы поменять покрытие. Наверно, тогда они и успели проскользнуть из подвала внутрь, - предполагает Юлия.

Однако жильцы соседних домов по улице Трилиссера уверяют, мерзкие насекомые одолевают их уже несколько лет, но в последнее время они стали еще более наглыми и живучими – набеги на жилища продолжаются даже после визитов дезинсектора. Но как же одной колонии вредителей удалось захватить такую большую территорию? Все просто. Размножаются тараканы под люками теплотрассы. Тепло, сырость, доступ к подвалам, а рядом прохудившиеся мусорные урны – идеальное гнездышко для многотысячной семейки, которая уверена в своей неприкосновенности настолько, что ни света, ни людей не боится. Даже под прицелом камеры и яркой вспышки жирные тараканы продолжают доедать «добычу» довольно подергивая усищами и поблескивая черными панцирями. Стоит ли говорить, что мелки и всякая бытовая отрава для них, что слону дробина. Иркутяне, ставшие жертвами вероломного вторжения, быстро поняли, что «животинка» эта для местной фауны великовата, да и выглядит в разы устрашающе рыжего прусака.

Упитанные гады лезут в квартиры из подвалов. Фото: предоставлено героиней публикации

- Два года назад я работала в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории, - продолжает говорить Юлия Переляева. – Поэтому решила пару образцов, пойманных на клеевую ловушку, принести бывшим коллегам на обследование, чтобы те наконец-то сказали, с чем мы имеем дело.

Заключения специалистов подозрения подтвердили. Особи оказались «приезжими» и зовутся они южно-азиатскими или туркменскими тараканами. Гости для наших краев крайне редкие. Пугает то, что обычно восприимчивые к температуре «нелегалы» гибнут с наступлением зимы, но обитатели теплотрассы в одном из дворов Октябрьского района чувствуют себя вольготно в любое время года и после любой дозы отравы. Как они попали в Иркутск? Это остается загадкой, но стоит отметить, что их сородичей часто разводят для кормления ящериц, а также случайно привозят из-за рубежа вместе с фруктами.

- Жалоб от жильцов было очень много: в управляющую компанию, Роспотребнадзор и в городскую компанию по обслуживанию тепловых сетей, - едва сдерживает эмоции Юлия.

Профессиональные дезинсекторы порекомендовали замученным жильцам травить тараканов каждый месяц. Тем временем иркутяне собирают подписи для направления обращения в прокуратуру.

- Представители нашей управляющей компании совместно с сотрудниками теплоснабжающей организации РТС-2 провели комплексную обработку от насекомых: мы в подвале дома по Трилиссера, они на тепловых сетях, - рассказал корреспонденту «КП»-Иркутск» генеральный директор Южного управления жилищно-коммунальными системами Александр Калугин. – УК заключила договор со специализированной фирмой, которая занимается уничтожением вредителей. Спустя одну-две недели после внеплановой обработки их специалисты вновь приедут по адресу, чтобы убедиться, что есть результат. Так будет продолжаться, пока колонию полностью не истребят. При этом, как мне сообщили в организации, раствор, которым они пользуются, подходит для любого таракана, вне зависимости от того, «на каком языке он говорит».

Однако жильцы продолжают негодовать. Они уверены, что борьба с напастью по одному адресу бессмысленна, ведь гадов внешне очень похожих на южно-азиатских уже начали замечать не только во дворе, но и на соседних улицах.

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