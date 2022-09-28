Топ-5 добрых дел компании «Полюс Вернинское»

Вернинский карьер. Фото: «Полюс Вернинское»

Север Иркутской области, Бодайбинский район, - золотой край в прямом смысле слова. Именно здесь сосредоточены огромные запасы драгоценного металла. Флагман золотодобывающего процесса на территории - «Полюс Вернинское», одно из самых технически совершенных предприятий отрасли в России. Компания не только постоянно развивает производство и улучшает условия труда, но и заботится об экологии и территории, где работает.

Так, ежегодно компания выделяет 20 миллионов рублей на социально-экономическое развитие Бодайбо и района. Золотодобытчики поддерживают школы и детские сады, горный техникум и культурно-досуговый центр «Витим», помогают в благоустройстве скверов и парков и не оставляют без внимания общественные объединения.

Элита водительского цеха. Фото: «Полюс Вернинское»

1. Ремонт техникума, где учат на золотодобытчиков

Фронт работ большой. Только на разработку проекта ремонта кровли и фасадов «Полюс Вернинское» выделило 2,3 миллиона рублей.

- Масштабного капитального ремонта у нас не было очень много лет, - говорит директор Бодайбинского горного техникума Марина Заводянская. - Поэтому мы, безусловно, благодарны за такую солидную финансовую поддержку.

Предприятие помогает техникуму и с оборудованием. В этом году оснащают лаборатории для практических занятий. Например, на учебной мельнице студенты смогут измельчать руду.

- Помогать учебному заведению для нас уже стало правилом, - отмечает управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Студенты приезжают к нам на ГОК на экскурсии, на производственную практику. Мы договорились об открытии в техникуме новой специальности «обогащение полезных ископаемых», рассчитываем, что выпускники придут к нам на работу.

Управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. Фото: «Полюс Вернинское»

2. Новое оборудование в районной больнице

Золотодобытчики заботятся и о здоровье северян.

- На качество медицинской помощи не должно влиять удаление Бодайбо от крупных городов, поэтому мы планомерно оказываем поддержку районной больнице, - подчеркивает Игорь Цукуров.

По соглашению о социально-экономическом партнерстве куплены детский аппарат ИВЛ, электрокардиографы, стоматологическая установка, компьютерный томограф, который позволит бодайбинцам проходить исследования, ради которых раньше летали в Иркутск, и многое другое.

Фото: «Полюс Вернинское»

- Уверен, если сравнить больницы нашего масштаба по Иркутской области, то по уровню оснащенности оборудованием мы будем на первом месте. Для оказания медицинской помощи у нас есть все необходимое, - рассказывает главный врач районной больницы Бодайбо Денис Кернер.

За поддержку здравоохранения на севере региона компанию «Полюс» поблагодарил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Фото: «Полюс Вернинское»

3. Проект «Зеленый десант»

Каждое лето «Полюс Вернинское» совместно с администрацией Бодайбо и района организует «Зеленый десант». Это проект позволяет подросткам (в основном из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию) заработать, убирая мусор возле школ и детсадов, в скверах и на спортивных площадках.

- Ребята приобщаются к общественно полезному труду, делая город красивее и чище. И при этом получают зарплату, - поясняет директор стадиона и руководитель «Зеленого десанта» Юрий Тюрин.

Фото: «Полюс Вернинское»

На эти деньги ребята покупают себе вещи к новому учебному году, остается и на карманные расходы.

Ежегодно компания «Полюс Вернинское» поддерживает акцию «Собери ребенка в школу». В 2022 году в списках оказалось более 160 школьников. Почти втрое больше, чем годом ранее. Канцелярские принадлежности, школьная форма, обувь, спортивные костюмы, рюкзаки - подарки формировали, исходя из потребностей. Их получили школьники Бодайбо и поселков Мамакан, Перевоз, Балахнинский, Артемовский, Кропоткин. Стоимость приобретенных для школьников товаров - более 1,5 миллиона рублей.

Фото: «Полюс Вернинское»

4. Реконструкция культурно-досугового центра «Витим»

При поддержке Вернинского продолжена реконструкция культурно-досугового центра «Витим». После окончания работ здесь откроют секции и кружки для детей и подростков. По словам директора КДЦ «Витим» Светланы Воложаниновой здание, в котором размещается культурно-досуговый центр, было построено еще в 1975 году как кинотеатр. В нем есть зал для показа кинофильмов, а вот специальных помещений для занятий творческих коллективов не было.

В ходе ремонта обнаружились серьезные проблемы. Начал разрушаться гардероб, который был встроен между двумя некогда отдельно стоящими зданиями. Оказалось, что много лет назад пристройка была сооружена с нарушениями строительных технологий.

Фото: «Полюс Вернинское»

- По факту не был сделан нормальный фундамент под этой частью здания. Гардероб построили просто на бетонной плите. Ремонтировать его было бесполезно. Нужно было просто сносить и строить новый. Средств для этого в смете ремонта заложено, конечно, не было, - говорит заместитель начальника управления капитального строительства администрации Бодайбо и района Александр Горбач.

Фото: «Полюс Вернинское»

В рамках социально-экономического партнерства с администрацией Бодабо и района компания «Полюс Вернинское» помогла решить и проблему со строительством гардероба. Золотодобытчики выделили более 2,5 миллиона рублей.

При финансовой поддержке компании в прошлые годы в Бодайбо прошла реконструкция бассейна и стадиона, был построен физкультурно-оздоровительный комплекс.

Фото: «Полюс Вернинское»

5. Взаимодействие с наукой

Поддерживает «Полюс Вернинское» и науку. Так, недавно на Вернинском горно-обогатительном комбинате побывала экспедиция Витимского заповедника. Специалисты в очередной раз изучали влияние крупного промышленного объекта на природу.

- Исследования флоры на протяжении уже пяти лет существенных изменений не выявили. Редкие растения чувствуют себя хорошо, - сообщает директор заповедника Лариса Чечёткина.

- Мы прекрасно осознаем ответственность за сохранение природы. Ученые делают свое дело - мы помогаем, - комментирует управляющий директор компании «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Причем не только на тех территориях, где расположены наши объекты. Долгосрочное сотрудничество с Витимским заповедником продолжим.

Фото: «Полюс Вернинское»

Так, в прошлом году при поддержке «Полюса» в заповеднике обустроили прикормочные площадки для диких копытных животных и установили фотоловушки. А в этом году построили искусственные гнездовья для редких птиц.

Кроме того, золотодобытчики постоянно сотрудничают с Институтом недропользования ИРНИТУ. В 2022 году «Полюс» организовал первый экологический хакатон, в рамках которого студенты совместно с преподавателями и экспертами «Полюса» искали решение экологических проблем. Лучшие авторы получили право пройти стажировку на предприятиях компании.

Кроме того, в рамках сотрудничества студенты и преподаватели ИРНИТУ регулярно проходят производственную практику и стажировки на Вернинском. А при написании учебных программ преподаватели учитывают мнение специалистов ГОКа.

Фото: «Полюс Вернинское»

КОНКРЕТНО

Достижения 2022 года

5 июля «Полюс Вернинское» установил новый рекорд по переработке руды - два миллиона тонн. В прошлом году этого показателя удалось достичь к концу июля, а в 2018-м - к 31 августа.

В начале июля был выплавлен 4000-й слиток золота.

В 2021 году предприятие произвело более 8 тонн золота. В этом году компания намерена произвести уже 9 тонн драгоценного металла.

6 сентября достигнут показатель в 9000 кубометров добытой горной массы. При этом коэффициент извлечения золота составляет около 90% - это рекордный показатель среди предприятий «Полюса» - лидера российской золотодобычи.

Фото: «Полюс Вернинское»

СКАЗАНО

Игорь ЦУКУРОВ, управляющий директор «Полюс Вернинское»:

Наши люди - наше золото!

- Иркутская область обладает мощным промышленным потенциалом. Возможности для роста расширяются с каждым годом. Мы ценим щедрость иркутской земли, которая богата огромным количеством полезных ископаемых. И делаем все возможное, чтобы укреплять благосостояние общества и при этом беречь окружающую среду. Но главное богатство области - это люди. Сильные, закаленные, готовые к созидательному труду в непростых сибирских условиях. Недаром девиз компании «Полюс Вернинское» звучит как «Наши люди - наше золото»!

Фото: «Полюс Вернинское»

СПРАВКА «КП»

О компании «Полюс»

Крупнейший производитель золота в России. Компания наращивает объемы производства на Вернинском ГОКе и инвестирует в развитие действующих активов, а в 2027 году планирует приступить к добыче в Сухом Логе - одном из крупнейших неразработанных месторождений золота в мире.