Да будет тепло в ваших домах!

Технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский. Фото предоставлено компанией.

Если задуматься, то получается, что с горячими батареями мы живем почти восемь месяцев в году, и только в оставшиеся четыре специалисты приводят сети в порядок, чтобы в следующем отопительном сезоне не возникало аварийных ситуаций. Времени, скажем, в обрез. Традиционно отопительный сезон начался в Иркутской области 15 сентября. Впервые в этом году в некоторых территориях региона, например в Ангарске, Братске и Саянске, тепло дали даже раньше официальной даты старта. Подключили детские сады, школы и больницы, потом уже многоквартирные дома. По закону, напомним, отопление включают, если пять дней подряд среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов.

Проверили 566 километров теплосетей

Летом подготовка к предстоящим холодам была серьезной. В Иркутске специалисты проверили 566 километров тепловых сетей, устранили 340 дефектов, которые гипотетически могли привести к ЧП.

- Мы проводили масштабные испытания теплосетей на максимальную температуру и гидравлические испытания повышенным давлением, - рассказывает технический директор участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ Владимир Янышевский.

Диагностику трубопроводов вели и с помощью робота. Его точность работы феноменальная - шаг в один сантиметр. Помимо устранения потенциально аварийных участков плановый ремонт шел не только на теплосетях, но также на насосных станциях и котельных, провели перевооружение тепловых камер. Теплосети ремонтировали и в рамках работ по программам «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Комфортная городская среда», когда перед проведением благоустройства приводились в порядок сети - по улицам Красноармейская и Седова, на участке до тепловой насосной станции онкологического диспансера, в микрорайоне Топкинском и т.д. Еще переложили 2,2 километра теплосетей и построили около километра, чтобы подключить новых потребителей на 11 улицах.

Ремонт на тепловых сетях - это только часть работы энергетиков в рамках подготовки к новому отопительному сезону. Специалисты «Иркутскэнергосбыта» входят в состав комиссий, которые занимаются приемкой домов к отопительному сезону. Это стандартная процедура. Проверено более 12 тысяч индивидуальных тепловых пунктов.

Кстати, в этом году, по сравнению с 2021-м, готовность выше на 3%. Энергетики отмечают то, что касается внутридомовых сетей, - это уже зона ответственности управляющих компаний или ТСЖ, поэтому если у вас дома нет горячей воды или отопления, в первую очередь необходимо обратиться в вашу управляющую компанию, чтобы была проверена вся внутренняя инфраструктура дома. Чаще всего так и бывает, поэтому достаточно помощи сантехника УК.

Электросети в Иркутском районе стали надежнее

Доступность электричества делает его основным ресурсом для отопления частных домов и про необходимость альтернативного варианта жители области задумываются все реже. В Иркутском районе потребление электроэнергии постоянно увеличивается - в этом году в среднем на 20%. Еще дин из факторов роста нагрузки на сети - серый майнинг, который прочно прописался в подвалах и гаражах пригородов и СНТ. Поэтому летом специалисты работали очень много, чтобы зимой не допустить перегрузов.

- Уделили внимание поселку Маркова, где построили подстанцию а также дополнительные кабельные и воздушные линии, провели реконструкцию сетей.

Построена и введена в работу подстанция «Зеленый берег», что сделает надежнее электроснабжение нескольких десятков садоводств по Мельничному тракту. В целом большая работа по подготовке к зиме велась на всей территории обслуживания. А в центре Иркутска запустили новую подстанцию «Цесовская», на нее перевели более 4000 потребителей.

Значительный объем работ провели и в филиале «Восточные электрические сети», в зону ответственности которого входят Байкальский, Голоустненский, Александровский и Качугский тракты, - все густонаселенные поселки, садоводства. Так, благодаря новым подстанциям ситуация изменится к лучшему в Пивоварихе, Горячем Ключе, Хомутово и Позднякова.

Завершается реконструкция восьми линий электропередачи общей протяженностью 17 километров в Хомутовском и Уриковском муниципальных образованиях. Эта работа здесь крайне необходима с учетом постоянного роста как самих населенных пунктов, так и нагрузки на сети. А для перевода нагрузки на подстанцию в Оёкском МО реконструируют более восьми километров линии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2022 году:

2208 метров тепловых сетей переложено.

330 метров капитально отремонтировано.

914 метров построено для подключения новых потребителей на 11 улицах Иркутска, а также технически перевооружено 7 тепловых камер.

КСТАТИ

Есть вопросы по теплоснабжению или хотите узнать статус готовности дома к зиме? Заходите на сайт «Иркутскэнергосбыта», далее в раздел «Результаты подготовки к отопительному периоду», достаточно ввести в поисковую строку свой адрес. Система покажет, готов дом к зиме или ремонтные работы еще продолжаются. На сайте работает еще один сервис: во вкладке «Тепловая энергия» можно уточнить информацию о перерывах в подаче горячей воды. Для этого аналогично введите адрес в поисковой строке.

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Директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов. Фото предоставлено компанией.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Оплачивать за ЖКХ удобно

- Энергокомпании работают круглосуточно, обеспечивая электроэнергией и теплом квартиры, больницы, аптеки, магазины. Свет и тепло в домах - это работа тысяч наших сотрудников, - говорит директор «Иркутскэнергосбыта» Андрей Харитонов. - Поэтому своевременная оплата - это не только стабильная и безаварийная работа, но и оплата труда.

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