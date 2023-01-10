Заявления на детские путевки в летние лагеря начали принимать в Иркутской области

Тысячи детей из Иркутской области отправятся на отдых. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прием заявлений на путевки для детей начался в Иркутской области, сообщает министерство социального развития, опеки и попечительства Приангарья. Всего зарегистрировано уже 769 обращений. Активнее всего подают документы жители Иркутска, Ангарска, Саянска, Усть-Илимска и Братска.

– В 2022 году министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по итогам конкурентных процедур приобрело 26 350 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей работающих родителей, - пояснили в министерстве.

Также путевки в 2023 году смогут получить дети, родители которых самозанятые или индивидуальные предприниматели. Это изменение было внесено в конце 2022 года.

Стоимость одной путевки выросла на 20% год к году. Максимальная цена составляет 31,1 тыс. руб. В санаториях Крайнего Севера и приравненной к ним местности эта цифра достигает 33,6 тыс. руб. Путевка в детский загородный лагерь стоит 26,4 тыс. руб. (для Крайнего Севера – 28,6 тыс.). Оздоровительные смены будут длиться 21 день.

Чтобы получить путевку, жители Приангарья должны обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства (пребывания) детей. Это можно сделать лично или через отделение почтовой связи. Также заявления принимают в МФЦ.