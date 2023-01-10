«Им ничего не мешает вернуться в Россию». Юрист рассказал о застрявших в аэропорту Сеула россиянах

Уехавшие могут вернутся. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Живут в терминале аэропорта Инчхон. Буквально на чемоданах, в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта. Всего пять человек, все они уехали из России от мобилизации и надеялись получить статус беженцев. Среди них, по данным местной газеты The Korea Times, после публикации в которой и стало известно о необычных постояльцах терминала, жители Красноярска, Нальчика, еще двое (не пожелавшие ничего о себе говорить) и студент из Бурятии.

О последнем известно чуть больше. Парню 23 года, он ушел из дома 24 сентября аккурат после того, как получил повестку в военкомат. Вместо этого поехал в Монголию, а уж оттуда на Филиппины, а затем в Южную Корею. Прибыл сюда в середине ноября и вот компания из пяти мужчин облюбовала стены терминала и ждет своего чуда. И хотя корейские власти «подкармливают» россиян завтраком, обедом и полдником (правда, скудным), статус беженцев им не дали. Мол, нет для этого основания. Тем не менее, им помогает адвокат.

После всей шумихи в российской прессе, мы связались с одним из россиян, но общаться он отказался. Мужчины удивлены, что о их истории стало известно на всю страну.

- Если нас не запустят сюда… не знаю, что делать буду, так как в РФ теперь нельзя, - написал один их «жителей» сеульского аэропорта. И все как один отказались общаться с журналистами. Однако все не так однозначно. Мы узнали у юриста по международному праву Валерия Ванина, грозит ли что-то им по возвращении на Родину.

- Мужчины пребывают в международной транзитной зоне, причем по собственному желанию. Никаких препятствий покинуть ее у них нет. Они могу спокойно вернуться обратно в Россию или поехать в любой город Кореи. Нет необходимости в каких-то специальных документах. Другое дело, почему они там находятся? Возможно, имеются какие-либо нарушения, или хотят получить признание беженцами.

- Что дает такой статус?

- В любой стране - это преимущества, как пособия, длительное проживание, работа и т.д.

- То есть они по доброй воле живут в терминале?

- Абсолютно.

- А если вернутся обратно, что их ждет?

- Ничего. В России не предусмотрено ответственности за то, что человек уехал и вернулся. Никому не запрещено уезжать. У них нет никаких препятствий к возвращению. Мобилизация завершилась, повестки аннулированы. То есть расценивать такое поведение можно или как коллективное безумие, или желание остаться в другой стране. Другое дело, позиция некоторых государств, которые могут поощрять таких граждан, поддерживать антироссийские настроения, но юридически, повторюсь, никаких препятствий к возвращению нет.

Кстати, получить визу беженца в Южной Корее непросто, отбор очень жесткий. Знакомые россиян объясняют, что они стали заложниками ситуации. Якобы не прошли паспортный контроль, их заподозрили в нелегальной миграции. Поэтому они находятся в терминале вынужденно.