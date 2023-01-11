Публичный дом с 17-летними девушками работал под видом массажного салона в Чите

Организатор борделя пойдет под суд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девять девушек были наняты на работу 26-летней жительницей Читы. Под прикрытием массажного салона был открыт самый настоящий бордель. Все сотрудницы должны были оказывать услуги интимного характера, сообщает пресс-служба Следкома Забайкалья.

- По версии следствия, обвиняемая в период с 2019 по 2022 годы организовала работу публичного дома в Чите под видом массажного салона, в котором девушки за плату оказывали мужчинам интимные услуги, - пояснили в ведомстве.

Среди тех, кто трудился в притоне, были две несовершеннолетние девушки. Им было всего по 17 лет. Однако это не остановило владелицу борделя, она спокойно взяла их на работу. Почему девушки согласились на такой незаконный труд – история умалчивает.

Основательница борделя теперь обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, ей вменяют организацию занятия проституцией, а также вовлечение в это дело несовершеннолетних.

Доказательная база собрана. Уголовное дело направлено в прокуратуру.