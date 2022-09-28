Мобилизованный иркутянин оставил пса в военкомате. Нике на время ищут хозяина

Фото: Вячеслав Славин

- Парня завтра мобилизуют, а у него дома собака остается совсем одна. Помогите! - взволновано сообщил мужчина на другом конце провода.

Телефонный звонок поздним вечером поступил в иркутский питомник «К9». История такова. 43-летний Александр Вакулин (имя изменено) получил повестку в военкомат. Принялся собирать вещи, но понял, что столкнулся с проблемой – не с кем оставить своего четвероногого друга, собаку по кличке Ника. Мужчина живет один. Родных у него нет. Средств на содержание питомца на передержках или в частных гостиницах для животных тоже. Что делать? Друзья призывника обратились в «К9».

- Конечно, мы не могли остаться в стороне. Приехали ранним утром к военкомату. Александр прямо на место сбора пришел с собакой. Передал животное нам, - рассказывает руководитель питомника «К9» Вячеслав Славин. – Мужчина очень переживает за судьбу питомца. Но мы его успокоили, заверили, что с Никой все будет в порядке. Пусть спокойно служит и знает, что собака будет его ждать!

Вынужденную разлуку переживает и сама Ника. Стоит только посмотреть в ее грустные глаза! Раньше она никогда не расставалась с хозяином надолго. Сейчас девчушка в надежных руках волонтеров. Но напугана, постоянно дрожит и так и норовит спрятаться в самый угол вольера. Но агрессию к незнакомцам не проявляет. Нике около 4-х лет. Она – метис овчарки средних размеров. Собака абсолютна здорова. Сотрудники питомника ищут тех, кто готов временно приютить «хвостика», пока не вернется ее настоящий хозяин. Нике довольно тяжело в новых условиях, а тепло и душевная забота добрых людей помогут ей пережить стресс!

Случай Александра не единственный. После начала мобилизации в соцсетях появилось множество историй от людей, которым пришли повестки, а у них дома остаются собака, кот, а то и вовсе экзотические животные. Волонтеры по всей стране организуют чаты и сообщества для помощи четвероногим друзьям. «К9» не стал исключением.

- Мы готовы принять животных к себе, найти для них временных хозяев, обеспечить условия содержания. Пусть иркутяне не переживают из-за такой ситуации, а обращаются к нам, заверяет Вячеслав Славин. - О деньгах не может быть и речи!