Шесть автомобилей и маршрутка столкнулись в Иркутске, есть пострадавший Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Сильный снегопад обрушился на столицу Приангарья утром 11 января. Как итог: на улице Байкальской произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в районе дома №190 столкнулись сразу семь автомобилей, среди которых маршрутное такси №10. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.

- По имеющимся сведениям медицинская помощь понадобилась одному человеку, - сообщили корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

Движение на указанном участке вскоре было восстановлено. ДТП зарегистрировано в кратчайшие сроки.

- В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде мокрого снега Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными и строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, - обратились к автомобилистам в ведомстве.

Напомним, 148 единиц спецтехники выехало на федеральные трассы Иркутской области для борьбы с последствиями снегопада в среду утром. На обработку от гололеда к этому часу ушло более 1300 тонн противогололедных материалов. Движение осуществляется в штатном режиме.