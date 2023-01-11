ИНК определила победителей грантового конкурса «Энергия родной земли-2022»

Проект-победитель «Первооткрыватели», Усть-Кут, 2022 г. Фото из архива пресс-службы ИНК.

На рассмотрение экспертной комиссии поступила 41 заявка от бюджетных и некоммерческих организаций. Проекты направлены на образование, экологию, поддержку спорта, культурного развития, а также повышение качества жизни социально незащищенных категорий населения и сохранение традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Впервые защита проектов прошла в очном формате. Лидерами по количеству поданных инициатив стали работы в номинации «Развитие человеческого потенциала», направленные на повышение общественной активности населения.

Так, на средства гранта в Усть-Куте и районе создадут арт-мастерскую для проведения выставок и лекций, будет реализован проект внутреннего туризма по достопримечательностям озера Соленое, создадут центр развития и абилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья и сформируют экологический отряд.

В Нижнеилимском районе поддержку получил проект для детей по изучению беспилотной авиации и вокальный коллектив «Апельсин» по возрождению и популяризации песен. В Киренском районе создадут сообщество для занятий спортом и проведения соревнований. Также в Катангском районе реализуют интерактивный проект, объединяющий фото- и видеовыставки о КМНС.

– Улучшение качества жизни на территории присутствия – одно из приоритетных направлений компании. Грантовый конкурс является эффективным инструментом для решения актуальных вопросов, которые требуют внимания, способствует реализации социально значимых проектов жителей нашего региона. Количество участников нашего конкурса увеличивается год от года, а качество проектов существенно улучшается, – отметила директор департамента по региональной политике и взаимодействию с органами государственной власти ИНК Ольга Харина.

Отдельным авторам инициатив, не занявшим призовые места, будет оказана индивидуальная консультация для подачи заявки на другие грантовые конкурсы областного и федерального уровней.

– В этом году шесть проектов из Усть-Кута и района стали победителями грантового конкурса. Это хорошая возможность для реализации общественных инициатив и дополнительного развития района. Радует, что наши жители проявляют заинтересованность, а компания их поддерживает, – поделился мэр Усть-Кутского района Сергей Анисимов.

Старт грантовым конкурсам ИНК был дан в 2019 году, за весь период реализовано 30 инициатив в различных направлениях. Следующий прием заявок на грантовый конкурс «Энергия родной земли» начнется осенью 2023 года. Подробная информация и условия участия – на сайте грантовых проектов ИНК.

Иркутская нефтяная компания (ИНК) – один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое изучение, разведку и разработку 53 участков недр на территории Иркутской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров. В настоящее время общее число сотрудников – 14 тыс. чел.